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华为 Mate 40 Pro 系统界面截屏曝光：搭载麒麟 9000，预装 EMUI 11

2020/10/19 6:44:50 来源：IT之家 作者：远洋 责编：远洋
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IT之家 10 月 19 日消息 随着华为 Mate 40 系列发布的临近，关于新机更多的爆料浮出水面。现在西班牙媒体 Huawei Ailesi 曝光了号称是华为 Mate 40 Pro 系统界面截屏，一起来看一下。

截屏显示，华为 Mate 40 Pro 将搭载麒麟 9000 处理器，提供 8GB+256GB 的存储版本，预装 EMUI 11，屏幕分辨率为 2772*1344。另外截图也暗示新机屏幕左上角依然采用 “药丸”打孔设计，跟此前曝光的官方渲染图相一致。

此外，该网站还曝光了华为 Mate 40 Pro 提供的一些系统主题：

根据之前 @rquandt 的爆料，华为 Mate 40 Pro 采用 6.76 英寸 2772×1344 像素 OLED 瀑布屏，搭载麒麟 9000 处理器（八核，5nm 制程 4xARM Cortex-A55，最高 2.04GHz，3xARM Cortex-A77，最高 2.54GHz，1xCortex-A77，最高 3.13GHz），内存 / 存储为 8GB、256GB UFS 3.1（国行版 12GB 内存），支持 microSD 扩展。后置徕卡三摄，支持 8K 视频录制、5 倍光学变焦。电池容量为 4400 mAh，支持最大 65W（0-100%<1 小时）快充，支持无线和反向无线充电。其它方面包括支持 NanoMemory 插槽，可放置华为专用存储卡，支持蓝牙 5.2、NFC 和 WiFi 6。

至于华为 Mate40 RS 保时捷设计，该机跟普通版有所不同，将采用八边形的相机模组。据爆料称，华为 Mate 40 保时捷设计具有色温传感器、温度传感器，后置采用主摄 + 变焦 + 超广角 + 未知镜头 + Tof 镜头组成的五摄模组。

华为 Mate40 系列全球发布会将于北京时间 10 月 22 日 20:00 召开，届时IT之家将带来详细报道。

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关键词：华为Mate 40

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