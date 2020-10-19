索尼 PS5 即将全球上市，分析师：销量将远超 PS2 的世界纪录

根据索尼官方此前公布的消息，全新的索尼 PlayStation5 游戏主机将于 11 月 12 日全球发售，目前距离发售仅有不到 1 个月的时间了，众多索粉早已安耐不住躁动的钱包想要入手了，而此前关于该机销量的与此也达到前所未有的高度。现在有最新消息，近日有外媒透露，该机未来的销量将达到 6-7 亿部。

据最新发布的统计数据显示，截至目前为止索尼 PS4 游戏主机已经售出 1 亿部，而对于即将上市的全新 PS5，索尼 SIE 总裁、PlayStation 负责人 Jim Ryan 先生在接受 , 采访时表示，他非常看好索尼自家的全新主机 PlayStation5，预期销量甚至可以打破 PS4 创造的记录。不过这一数据似乎还略显保守，近日有外媒援引乐天证券经济研究所日本分析师中山纪夫发布的最新消息显示，索尼的 PS5 销量将在 5 至 6 年内超过 2 至 3 亿部，而该游戏机未来的销量可能超过 6 至 7 亿部，远超 PS2 所保持的世界纪录。

其他方面，根据此前曝光的消息，全新的索尼 PS5 游戏主机将提供光驱和无光驱数字版两个版本，搭载 AMD 定制 8 核 Zen 2 CPU 3.5GHz (支持变频)。显卡为 RDNA2 架构的 AMD 定制款 GPU，频率最高 2.23GHz，支持每秒 10.28 万亿次浮点运算，支持 120Hz/8K 输出、3D 音效等，并可以直接向下兼容 PS4 游戏。此外，公司 CEO Jim Ryan 还确认，在向下兼容的数千款 PS4 游戏中，“99%”的游戏可以在 PS5 上游玩，而 PS4 接下来的预计寿命最长为 4 年。

据悉，全新的索尼 PS5 数字版定价 399 美元，光驱版定价 499 美元，将于 11 月 12 日全球发售，届时国行版应该也会与大家见面。更多详细信息，我们拭目以待。