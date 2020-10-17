或为 PS5 上市做准备，索尼更新多款第一方 PS4 游戏

IT之家 10 月 17 日消息 现在距离索尼 PS5 的正式发售还有不到一个月的时间，索尼似乎也在为这款次世代主机的上市做各方面准备，包括索尼已经开始为之前的 PlayStation 第一方游戏作品进行更新。

据悉，包括《战神 3》复刻版、《战神 4》、《漫威蜘蛛侠》和《太空机器人救援任务》等作品已经陆续开始可以升级与补丁更新。根据此前的报道，索尼曾要求游戏开发团队对各个游戏进行了针对 PS5 的优化，以便于让这些游戏能流畅的在 PS5 上运行。

根据此前官方的消息，PS5 首发当天便可以游玩 99% 的 PS4 游戏作品。索尼强调，无论是选择光盘版还是数字版的 PS5 主机，这些游戏都可以进行游玩，在 PS5 主机登陆 PSN 账号，用户就可以看到自己在 PS4 上的游戏库。此外，索尼还建议玩家升级至 PS5 最新固件并下载游戏更新补丁后再游玩。

IT之家获悉，PS5 也支持兼容 PS VR 游戏，包括对 PS VR 头显、PS4 手柄、PS Move 手柄以及 PS4 摄像头等硬件的兼容，但 PS5 摄像头不兼容 PS VR。除了硬件，PS + 会员免费游戏和 PSN 也兼容 PS5 主机。