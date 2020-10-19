Redmi K30S 更多细节曝光：骁龙 865 加持，提供多款配色

上个月，小米在海外市场推出了全新的小米 10T 系列，获得了外媒的高度赞扬。而且值得注意的是，这款热门新机马上将登陆国内市场，不过将会被命名为 Redmi K30S，这也将是今年最后一款骁龙 865 旗舰手机。现在有最新消息，近日该机的诸多详细配置信息也得到曝光。

根据最新发布的消息显示，全新的 Redmi K30S 将会采用一块 6.67 英寸 LTPS 屏幕，分辨率为 2400×1800，搭载 CPU 主频为 2.84GHz 的处理器，不出意外的话就是高通骁龙 865 处理器。提供 6GB、8GB、12GB 三种内存规格，将后置 6400 万像素 + 2000 万像素 + 800 万像素的三摄相机模组。此外，该机还将提供黑色、红色、蓝色、粉色、白色、绿色、紫色、灰色共 8 种高颜值配色可供选择。

其他方面，根据此前曝光的消息，全新的系列将有望提供 Redmi K30S 和 Redmi K30S Pro 两个版本，屏幕刷新率高达 144Hz。而 Redmi K30S Pro 还将首次采用了一亿像素主摄，这是 Redmi 第一款一亿像素手机（标准版主摄仍为 6400 万像素）。此外，该机还将延续 Redmi 一贯的长续航优势，配备 5000mAh 大容量电池。

据悉，全新的 Redmi K30S 系列将于本月底亮相，考虑到 Redmi 极致性价比的定位，该机起售价预计在 2500 元左右。更多详细信息，我们拭目以待。