消息称小米 Redmi K30S/Pro 有望 10 月 27 日发布：今年最后的骁龙 865 手机

上个月，小米在海外市场推出了全新的小米 10T 系列，获得了外媒的高度赞扬，随后有媒体爆料表示，该系列新机即将在国内与大家见面，对应的国行版机型则会被命名为 Redmi K30S，这也是今年最后一款骁龙 865 旗舰手机。现在有最新消息，近日有知名数码博主透露称，该机将在 10 月底发布。

根据此前曝光的消息，不久前，全新的 Redmi K30S 已经通过工信部的入网许可，这就意味着该机距离正式发布不远了。而根据知名数码博主 @数码闲聊站 最新透露的消息，该机将在 10 月底发布，有望提供 Redmi K30S 和 Redmi K30S Pro 两个版本。考虑到小米有在周二举行新品发布会的传统，因此猜测 Redmi K30S 发布时间可能是 10 月 27 日。

其他方面，根据此前曝光的消息，作为 Redmi K30 系列的新成员，Redmi K30S 拥有旗舰级配置。将采用一块 LCD 挖孔屏，刷新率高达 144Hz。值得注意的是，Redmi K30S Pro 还将首次采用了一亿像 素主摄，这是 Redmi 第一款一亿像素手机（标准版主摄仍为 6400 万像素）。此外，该机还将延续 Redmi 一贯的长续航优势，配备 5000mAh 大容量电池。

据悉，全新的 Redmi K30S 系列将于本月底亮相，考虑到 Redmi 极致性价比的定位，该机起售价预计在 2500 元左右。更多详细信息，我们拭目以待。