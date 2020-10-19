全球最大专业安全技术公司迈克菲 Mcafee 周四上市

据报道，曾获英特尔和其他私募机构投资的网络安全企业迈克菲（McAfee）在本周上市时有可能获得最多 8.14 亿美元资金。

报道称，迈克菲计划在 10 月 21 日确定 IPO 价格，并在第二天，也就是 10 月 22 日周四开始交易。

上周二，这家总部位于加州圣何塞的企业确定了其首次公开募股（IPO）的发行条款。一份证券文件显示，迈克菲将出售 3700 万股 A 类股，每股价格在 19 至 22 美元之间。该公司计划在纳斯达克交易所上市，股票代码为 MCFE。

共有 18 家机构将成为迈克菲本次上市的承销商，其中包括摩根士丹利、高盛、TPG 资本、美国银行证券和花旗集团等。承销商有权以 IPO 价格额外购买该公司 555 万股。

该公司创始人为约翰 · 迈克菲（John McAfee），公司成立时间为 20 世纪 80 年代。上世纪 90 年代，迈克菲曾是行业领先者，帮助消费者和企业免受黑客攻击等网络安全事件侵扰。

该公司招股书显示，截止到今年 6 月 27 日，全世界范围内共有超过 6 亿台正在使用其专注于消费者安全的防护软件。

在上周披露的联邦起诉书中，约翰 · 迈克菲被控存在故意逃税和瞒报等行为，当前他与迈克菲公司已经没有关系。

本次 IPO 是迈克菲公司第二次上市。2011 年，英特尔公司以 76.8 亿美元的价格收购了迈克菲，并对其完成了私有化。

2017 年，私募机构 TPG Capital 以 42 亿美元的价格收购了该公司 51% 的股份。此外，Thoma Bravo 作为次要投资人，也参与了这笔交易。2017 年，McAfee 开始作为一家独立企业运营。

今年，迈克菲终于实现盈利，该公司提交的文件显示，截止到 6 月 27 日，今年前 6 个月中，公司净收入为 3100 万美元，营收为 14 亿美元。去年同期，该公司亏损 1.45 亿美元，营收为 13 亿美元。截止到今年 6 月 2 日，该公司在全球范围内的员工数量超过了 6850 名。该公司还有着较高的杠杆率，截止到 6 月 28 日，其长期债务金额为 47 亿美元。

本次 IPO 将为迈克菲的股东提供流动资金。英特尔将几乎出售其持有的所有 A 类股，在 IPO 之后，英特尔的持股比例将降至 1.8%。文件显示，英特尔将持有该公司 68.4% 的 B 类股。TPG 将发售约 220 万股 A 类股。Thoma Bravo 也将出售 701,456 股 A 类股，其持股比例将降低至 12.6%，该机构将持有迈克菲 8.2% 的 B 类股。

迈克菲公司高管拒绝就此消息置评。英特尔、TPG 和 Thoma Bravo 没有对置评请求做出回应。