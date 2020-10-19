4699 元起，惠普战 66 四代上架：11 代酷睿 + MX450

IT之家10月19日消息 据网友投递，惠普最新的第四代战 66 笔记本电脑已上架京东商城并开启预售，战 66 四代高性能商务本搭载了英特尔 11 代酷睿处理器和 MX 450 独显，搭采用了 400nit 屏幕，100%sRGB 色域，分为 14 英寸和 15.6 英寸版本。

IT之家了解到，该机采用全新高端商务设计，屏占比可达 87.9%，A/C/D 采用全金属机身，一体成型，支持 180° 开合，通过 19 项军标严苛测试认证，重 1.74kg。

其他方面，除 11 代酷睿与 MX450 外，惠普战 66 四代还采用了双内存插槽 DDR4-3200 内存，采用大直径散热风扇以及双散热管方案，拥有 1.5mm 长键程超静音键盘，支持防泼溅。此外，该机采用了一块 400 尼特的高亮度高色域屏幕，该屏功耗仅 1 瓦。

接口方面，惠普战 66 四代提供了全功能 USB-C 接口、3 个 USB-A 接口、有线网络接口、Micro SD 读卡器、HDMI 接口。

当然，该机作为商务系列的一部分，也少不了隐私保护方面的特性，例如全新的可调节隐私摄像头，拥有 88° 广角摄像头搭配降噪方案，辅以指纹识别方案。

14英寸版本售价：