国务院督查组暗访燕京理工学院：运营商难进校园门，学生只能用高价校园网络

IT之家 10 月 19 日消息 据经济日报报道，近年来，党和政府不断推出各类举措，推动 “提网速、降网费”，但在位于河北省三河市的燕京理工学院校园内，学生们却无法正常使用三大运营商提供的网络信号。要想在学校内上网，学生们必须使用费用高昂的校园网络。学生们对此意见极大，但是通过各种途径反映一年多以来，问题迟迟未得到解决。

对此，10 月 16 日，国务院第七次大督查第二督查组来到燕京理工学院，进入学校校园内进行暗访。督查组在燕京理工学院内的宿舍、图书馆、教学楼、食堂等多个不同区域进行网络试用后发现，尽管手机信号总是 “满格”，但无论是中国移动、中国联通还是中国电信，其下载速率均极为 “缓慢”，存在网页打不开、程序登不上、无法刷新等现象。

之后，督查组向三大运营商进行了咨询。三大运营商表示，该校园内缺少基站是导致网络信号差的重要原因。三大运营商都表示，基站建设不存在技术障碍，其他高校也均不存在类似问题，该现象仅在燕京理工学院内存在。运营商早已预留了相关资金，但同燕京理工学院对接始终不畅，使得基站安装迟迟不能到位。

那么学生们如何上网？IT之家了解到，学生只能被逼使用价格高昂的校园网络。燕京理工学院校园网络套餐有两种主要收费标准：第一种是计时套餐，收费标准为 0.48 元 / 小时；第二种是包月套餐，收费标准为每月 80 元。对比之下，中国电信提供的学生上网套餐（含流量 50GB，完全满足学生正常上网需求）的价格，不足该校园网价格的一半。学生们还表示，学校多次试图进一步涨价，最终因为学生强烈反对而作罢。

督查组通过对学校财务部门的核实发现，燕京理工仅靠这校园网 2019 年一年就收入超过 800 万元，今年更是仅 9 月一个月，网费收入就已经超过 100 万。

督查组当天约见了学校相关负责人，但对于学生持续反映一年多问题却无法得到解决这一事实，该校负责人却表示，“此前从未了解到学生存在相关方面诉求”。但督查组发现，自2019年以来，在微信、微博及部分论坛等网络平台上，关于该校网络问题的质疑、讨论和呼吁一直存在。

学校负责人强调：“学校方面不存在主观故意设置门槛阻碍学生上网等行为。”但同时承认学生上网不畅、校园网和运营商校内运营环境差异明显等现象客观存在，下一步将积极整改，保障学生合法权益。