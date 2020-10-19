外媒：台积电四季度营收若达预期，全年营收将同比增长 30%

10 月 19 日消息，据国外媒体报道，在 7nm、5nm 等先进制程工艺的推动下，芯片代工商台积电今年前三个的营收同比大幅增加，且都超过了 100 亿美元。

对于今年四季度，台积电是预计营收 124 亿美元到 127 亿美元，去年同期为 103.9 亿美元，预计同比仍将大幅增加。而台积电四季度的营收如果达到预期，他们今年的营收就将超过 450 亿美元。

在今年前三个季度，台积电的营收分别为 103.1 亿美元、103.8 亿美元和 121.4 亿美元，三个季度共营收 328.3 亿美元。

算上台积电预计的四季度的 124 亿美元到 127 亿美元，台积电今年的营收就预计在 452.3 亿美元到 455.3 亿美元。而如果台积电四季度的营收同三季度一样，较他们预期上限还高出 6 亿美元，其今年的营收就将超过 460 亿美元。

同时，台积电四季度的营收若达到预期，其今年的营收，较 2019 年也将大幅增长。

在去年的四个季度，台积电的营收分别为 71 亿美元、77.5 亿美元、94 亿美元和 103.9 亿美元，全年的营收为 346.4 亿美元。预期的今年的 452.3 亿美元到 455.3 亿美元，较之将增加 105.9 亿美元到 108.9 亿美元，同比增长 30.57% 到 31.44%。