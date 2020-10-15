苹果 iPhone 12 A14 / 华为 Mate 40 麒麟 9000 订单需求量大，台积电三季度净利润大增 36%

台积电于周四公布了 2020 年第三季度财报。财报显示，台积电第三季度净利润为 1373 亿元新台币 (约合 48 亿美元)，与去年同期相比增长 36%，远高于分析师平均预期的 1249 亿元新台币（约合 43.5 亿美元）。这也是台积电历史上净利润最高的季度。

此前披露的月度数据显示，台积电第三季度销售额攀升至创纪录的 3564 亿元新台币（约合 124 亿美元），同样高于先前预估的 112 亿至 115 亿美元区间。这家全球最大代工芯片制造商之所以利润大幅上涨，主要得益于需要高端芯片的产品强劲需求，以及苹果、华为等大客户准备推出新款手机等。

台积电的业务通常在苹果发布新手机和假日购物季之前的几个月进入高速发展阶段。此外，由于第二大客户华为大量囤积芯片，该公司业绩在本季度也得到了提振。

周二，苹果发布了最新款 iPhone 系列，搭载A14芯片，称两款新机型将于 10 月 23 日上市，另外两款将在三周后上市。据报道，苹果预计今年将生产至少 7500 万部新款 5G iPhone，与之前发布的旗舰手机大致相同。

花旗集团 (Citigroup)分析师表示：“5G 智能手机半导体元件的增加，AMD CPU 市场份额的持续增长，Apple silicon 和 CMOS 图像传感器在 2021 年及以后应该会继续推动上涨。”

台积电 7 月时表示，今年以美元计算营收将增长逾 20%，并将 2020 年资本支出目标提高约 10 亿美元，至 160 亿到 170 亿美元之间，因预期未来几年 5G 及高性能运算相关应用需求强劲。

在公布财报前，台积电股价周四下跌 1.3%。该公司股价已从 3 月份的低点飙升约 83%，市值达到 4140 亿美元。有迹象表明，该公司正从新冠疫情引发的重创中反弹。