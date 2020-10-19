微博：大 V 用户接近 8 万，KOL 广告流水 22.2 亿元

在 2020 微博超级红人节上，微博高级副总裁曹增辉公布了平台最新数据，截至今年 8 月，微博头部作者规模已突破 100 万，其中大 V 用户规模接近 8 万，与此同时，平台日均视频原创发布量和长文发布量分别达到 150 万和 70 万，基于话题的原创发布量达到 730 万。

截至 8 月，微博上粉丝规模大于 2 万或月阅读量大于 10 万的头部作者规模突破 100 万，同比增长 25%，其中粉丝规模大于 50 万或月阅读量大于 1000 万的大 V 用户规模接近 8 万，同比增长 30%。在活跃度上，今年 8 月，大 V 用户平均每人每天发布 18.8 条微博，包括 5.5 条原创博文，其中约 1.9 条为视频。

同时，大 V 用户更加注重社群运营，通过增强粉丝互动以提升其内容在信息流里的曝光效率。曹增辉透露，今年 8 月，45% 的大 V 用户已开通粉丝群，有关大 V 用户的微博超话覆盖率提升至 37%，超话数量达到 1.2 万个。

视频号方面，今年 7 月，微博视频号计划正式上线，两个月内开通规模超过 50 万，其中百万粉丝视频号超过 5000 个，预计年底将达 1 万个。同时，超过 1.5 万个视频作者已获得收益，视频广告分成达 2100 万，近期微博还将启动小视频流程分成，并推出针对视频号图文发布的分成激励。

在创作者变现方面，微博提供了广告代言、广告分成、电商、付费订阅等多种变现方式，变现规模不断提升。曹增辉表示，预计到 2020 年底，微博 KOL 广告代言将覆盖 30 万作者，流水达 22.2 亿元，同比增长 150%。目前，微博 V + 会员内容付费业务已覆盖了 8000 个内容作者，收入流水接近 3 亿，同比提升 62%。在电商方面，目前开通小店的作者超过 50 万，所预计年内电商内容的转化效率将提升 30%。

此外，微博已经形成了基于内容流量的完整分成体系，曹增辉预计，2020 年将有 11 万内容作者获得 2.1 亿广告分成，同比翻番。微博计划，未来三年内大幅提升平台的广告分成能力，从博文和视频两个方向提高分成和补贴金额，预计到 2023 年年度分成金额将达到 10 亿。