我国科学家研究量子精密测量获重要进展

IT之家10月19日消息 据新华网报道，高质量的光子源是量子技术的关键器件，近期中国科学技术大学潘建伟、陆朝阳等人与美国普林斯顿大学等机构的学者合作，在同时具备高纯度、高效率的单光子源器件上观察到强度压缩，为实现基于单光子源的量子精密测量奠定了基础。国际权威学术期刊《物理评论快报》日前发表了该成果。

IT之家获悉，当代量子应用研究主要分为量子通信、量子计算和量子精密测量三大领域，单光子源不仅可以用于量子通信、量子计算研究，也是实现量子精密测量的重要资源。

中科大科研团队长期致力于发展高品质的单光子源，他们首创了脉冲共振荧光方法，利用微腔耦合提高单光子提取效率，通过双色激发和极化腔方案解决了单光子由于极化损耗而至少损失 50% 的科学难题。

近期，中科大科研团队发展了高品质的单光子源，通过对共振荧光的直接测量，证明了 0.59 分贝的强度压缩，在第一物镜处的压缩量达到 3.29 分贝。这是自 2000 年实现量子点单光子源后，国际学界通过 20 年的努力，首次在该体系直接观测到强度压缩。

陆朝阳表示，通过这项研究获得了一个高品质的单光子源，它的强度被压缩，可以作为一个更加精密的度量工具。

据悉，这一突破，为基于单光子源的无条件超越经典极限的精密测量奠定了科学基础。