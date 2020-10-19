德国电信成功测试空中基站，为偏远地区提供网络连接

德国电信今日表示，该公司在地球的平流层成功测试了一个空中基站，希望将移动网络信号带到地面网络无法到达的偏远地区。

德国电信及其合作伙伴英国初创公司 Stratospheric Platforms 表示，一架在 1.4 万米高空飞行的遥控飞机，成功地将机载天线连接到地面 4G 网络。

德国电信表示，这个空中基站可以覆盖周围 140 千米的区域。在本月早些时候的试航期间，该空中基站处理了来自地面智能手机用户的语音和视频通话，以及数据下载和网页浏览。

德国电信 CEO 蒂姆 · 霍特吉思（Tim Hoettges）表示：“在每个人都能连接互联网之前，我们不会停止努力。平流层网络可以覆盖到目前还无法覆盖的地区。”

在平流层托管基站，可以保证 5G 网络支持的自动驾驶汽车等创新所需的快速反应时间。但是，虽然空中天线提供了比卫星更快的速度和成本优势，但保持它们在高空构飞行也是一个设计上的挑战。

德国电信合作伙伴 Stratospheric Platforms 表示，其轻量级平台的翼展为 60 米（与波音 747 相当），但重量只有 3.5 吨，能在高空停留约 9 天。该飞行器使用零排放氢燃料电池系统，比太阳能电池产生的电力要多得多。机载天线重 140 公斤，能够完成 200 座地面基站的工作。