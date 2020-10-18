5G 商用一周年：基站超 60 万终端连接超 1.5 亿，行业应用走出 “样板间”

“今年展会更加强调 5G 应用，尤其强调与垂直行业的结合，比如超高清转播、智慧港口、智慧医疗等。”10 月 14 日 - 16 日，2020 年中国国际信息通信展览会（PT 展）在北京举行。现场，联通冬奥会办公室的张凡告诉搜狐科技，从展会内容上能明显感受到 5G 正迅速发展。

距离 5G 正式开启商用刚好一周年，5G 建设成果显著。在 2020 PT 展上，工业和信息化部副部长刘烈宏表示，5G 商用加快推进，已建成开通 5G 的基站超过了 60 万座，5G 终端连接数超过了 1.5 亿。

罗马非一日建成，中国工程院院士邬贺铨认为在看到 5G 建设成绩的同时，也需要正视存在的问题。5G 商用一周年是里程碑，更是新的起点。一方面，5G 网络部署还需要继续推进，另一方面，5G 应用落地、实现商业闭环也面临着巨大挑战。

“铺路”建网：基站超 60 万座，终端连接数超过 1.5 亿

在 2020 PT 展上，工信部领导以及三大运营商同步了 5G 建设的最新进展。

“5G 商用加快推进，已建成开通 5G 的基站超过了 60 万座，5G 终端连接数超过了 1.5 亿。”工业和信息化部副部长刘烈宏表示，我国移动通信技术后发赶超，实现了从 1G 空白、2G 跟随、3G 突破、4G 同步到 5G 引领的历史性跨越。

中国移动副总经理赵大春透露，截至今年 9 月，中国移动已经提前完成了全年的建设目标，开通 5G 基站超过 35 万座，在全国所有地市级以上城市和部分重点县城已经实现了 5G 的网络商用。

中国联通副总经理范云军表示，中国联通和中国电信已合作开通 33 万个 5G 基站，共建共享使双方 5G 网络实现了覆盖的加倍、频率的加倍、客户体验速率加倍。

三大运营商的 5G 建设已然加速。此前三大运营商的 2019 财报投资计划显示，三大运营商 2020 年将建 50 万个基站，而截至今年 10 月，三大运营商开通 5G 基站数量已超过 60 万座。

5G 标准也在不断完善，7 月 5G 标准第二版规范 R16 冻结，各厂商可依据该标准进行相应产品的研发制造，这加速了 5G 与 VR/AR、自动驾驶、工业互联网等垂直领域的结合。

工业和信息化部信息通信发展司司长闻库在 2020PT 展上提出，未来三年中国处于 5G 发展的导入期，要坚持适度超前的建设的节奏，努力形成以建促用。这预示着未来三年 5G 建设略显紧张的节奏。

面对质疑：技术成熟需要过程

虽然目前 5G 建设取得了一定成果，面临的难题仍不可忽视。与 4G 基站相比，5G 基站的基站数量和能耗都大得多。行业人士表示，由于 5G 相比 4G 频率更高波长更短，因此 5G 要达到 4G 的信号覆盖程度，5G 基站数量要达到 4G 的 3 倍。

截至 2019 年，4G 基站数量超过 544 万个。虽然 5G 更强调面向行业应用，并不需要实现与 4G 同等规模覆盖。但要想达到理想的信号覆盖效果，60 万座 5G 基站数量显然不够。一名 5G 套餐用户告诉搜狐科技：“我用的 5G 手机、也办了 5G 套餐，但因为基站覆盖并不全面，所以经常信号显示 5G，但体验还是 4G。”

华为运营商 BG 总裁丁耘认为，5G 网络部署的初期，"机"、"网"、"套" 匹配度仍然有待提高。很多用户买了 5G 套餐，但使用的却并不是 5G 手机，另外部分 5G 手机的用户所在的区域可能没有 5G 的覆盖。

一方面是数量大，另一方面是能耗高。5G 每基站的能耗约为 4G 的 2-3 倍左右，5G 基站总能耗可能为 4G 的 4-9 倍左右，这也加重了 5G 建设的成本负担。华安证券研报表示，今年三大运营商用于 5G 的资本开支约 1803 亿，占比 54%，并预测此后呈逐年上升趋势。

5G 基站建设成本的提高，也可以从供应链企业业绩的攀升中看出。李练是为运营商提供基站精密空调的某行业龙头产品负责人，他们公司的业务主要是帮助基站降温节能。李练告诉搜狐科技：“5G 发展对我们业务有非常大的促进作用，产品年销售量差不多能提高 40% 左右。”

日前，财政部原部长楼继伟对于 5G 发展的困难持悲观态度，认为基础设施适度超前是必要的，但有些方面过度超前，抬高了用户成本或不可持续的公共部门债务。“现有 5G 技术很不成熟，数千亿级的投资已经布下，而且运营成本极高，找不到应用场景，今后消化成本是难题。”

“移动通信技术的完善基本上是十年一代，每一代开始的前几年都是技术成熟过程，5G 技术在刚开始商用时不够成熟是显然的。”不过，邬贺铨院士对 5G 未来的发展前景依然相对乐观，他表示要正视 5G 存在的问题，同时也提出了部分解决方案。比如关于成本问题，他认为可以采用基站休眠、改进基站供电与致冷方式节能等方式，节省基站电力消耗。

走出 “样板房”阶段：垂直行业应用成重头戏

随着 5G 正式商用一周年，5G 的发展目标也更加清晰，尤其是在 To B 垂直行业的应用成为重中之重。

根据中国信通院监测，截至今年 5 月，中国在实际场景中落地的 5G 应用已有 484 项。从细分行业来看，智慧医疗、新闻媒体、智慧城市、车联网和工业互联网等领域已经实现了 5G 的率先落地。

中国移动表示，已经打造完成了 100 个涉及各行业的 5G 应用的标杆，在 15 个细分领域已经具备了 5G 垂直行业应用大规模推广商用的能力。中国电信 5G 应用合作领域也已经覆盖了警务、交通、医疗、车联网等十大垂直行业。联通梳理了 5G 十大创新应用领域，在智能交通、教育、VR/AR 等方面率先发力。

在 2020 PT 展上，通信巨头们都纷纷进行了 5G 行业应用的范例展示。比如，在电信展区，宁波舟山港的集装箱卡车无人驾驶、龙门吊远程操控等展示了 5G + 智慧港口；在联通的冬奥会展区，云转播是一大亮点，通过 5G、云计算等技术，转播可以实现设备云端化和人员服务远程化。

就目前来看，5G 应用的各种样例已经十分丰富，虽然有一些实际应用还停留在 “样板房”或小规模商用阶段，距离大规模商用仍有一定距离，但 “路铺好路，车迟早能跑起来”。

“样板房的意义在于试验，如果试验都没通过怎么可能大规模推广呢？“来自联通冬奥会办公室的张凡认为，”差异化优势的打造需要时间和机遇，比如联通作为冬奥会唯一的通信合作商，特别重视云转播、超高清直播等与体育赛事相关的 5G 应用，这就为我们的差异化发展提供了机会。”

邬贺铨院士认为，5G 很多能力是依靠与物联网、云计算、人工智能等紧耦合来实现，需要协同开发。5G 的关键性能超宽带、低时延、定位、可靠性有待进一步开拓新场景。

运营商们最近力推 “5G 消息”，用户不用下载 APP 就可以通过手机自带的短信入口进行文件传输、视频聊天，通过聊天机器人还可以进行搜索、支付。

然而，“5G 消息”并没有打造出刚需场景、5G 特性也没有凸显。因为类似功能可以通过微信、QQ 等 App 实现。知情人士告诉搜狐科技：“4G 网络也可以使用，只不过 5G 传输的速度更快。”

距离 5G 成熟应用的时代还有一定距离，5G 的潜在价值仍没有被 “挖透”。在 5G 部署较早的韩国，5G 用户的 ARPU 值（每用户平均收入）比 4G 增加 37%。5G 发展带动了韩国运营商的收入和净利润增长，其中表现最好的 LG U + 今年二季度财报显示，营收同比增长 5.1%，营业利润同比增长 59.2%。

根据中信证券研究所的测算，国内三大运营商 5G 用户的 ARPU 值（每用户平均收入）比 4G 有所增加，但较之韩国运营商的 37% 仍有增长空间。

据运营商财经网报道，三大运营商的高层强调，如果 4G 升 5G 后，ARPU 提升不够，5G 就没有前途，包括资本开支和市场营销等大量新的投入就相当于打了水漂。

5G 正式商用一周年，攀越山峰后，依旧有新的山峰等待 “被征服”。