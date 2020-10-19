美联储主席：已评估数字货币的益处，尚未决定发行

据报道，美联储主席杰罗姆 · 鲍威尔（Jerome Powell）今日参加了国际货币基金组织（IMF）的跨境支付小组讨论。鲍威尔表示，美联储已经评估了数字货币的益处，但尚未决定发行数字货币。

鲍威尔说：“从对美国经济和支付系统的影响，以及对国际社会的影响方面，我们已经认真评估了央行发行数字货币的潜在成本和裨益，并与其他国家央行进行了接触。”

“我们认为，在这方面展开国际合作至关重要。但目前，我们尚未决定发行数字货币。我们认为，这其中还有许多工作要做，包括公众意识和各方利益等。”

鲍威尔还称，可以肯定的是，美联储将继续探讨该问题。据预计，全球约 80% 的央行都在考虑这一问题。至于是否发行他们的数字货币，将由各国央行来决定。

鲍威尔还指出了数字货币的多种裨益，包括可提高支付系统的效率，降低支付成本等。总之，能解决使用现金所带来的一些弊端。但是，美国当前的银行系统十分稳健，许多忠诚的银行用户可能还没有为数字货币做好准备。

有目共睹，Facebook 发布的数字加密 “Libra”（天秤币）推动了各国央行纷纷考虑发行数字货币。在今晚的跨境支付小组讨论会议上，也有成员提到了这一点。

去年 6 月，Facebook 发布了名为 “Libra”的数字加密货币。Libra 原计划于今年正式推出，有望向数十亿的潜在用户提供数字交易和支付服务。

但随后，全球多国央行、财政部长、立法人员，以及全球多家隐私保护机构都对 Libra 提出了质疑，并列出了与 Libra 有关的多个问题，包括洗钱、恐怖主义融资和金融稳定等。由于上述种种担忧，到目前为止 Libra 尚未正式推出。