Cherry 发布 Gentix 桌面无线键鼠套装，约合 354 元

IT之家10月19日消息 据外媒 TECHPOWERUP 今日报道，Cherry 现发布了两款无线外设 GENTIX Desktop，包括键盘鼠标。

简单来说，Gentix Desktop 套装是 Cherry Gentix Mouse 与键盘的两个无线组件的完美融合。

这款无线键盘拥有十个多媒体键，包含锁定、浏览器、邮件和计算器等功能，可以使日常办公生活变得更加轻松。

Cherry 键盘按键的布置和键间距符合当前的人体工程学标准，还提供了三个在按键上集成的状态显示 LED 灯。此外，由于独特的的支脚和掌托设计，该键盘可拥有更好的保持防滑和扭转特性，提高用户输入体验。

▲ Gentix Desktop 无线键鼠套装

这款鼠标具有一种独特的后锥型设计，使其对于大手或小手用户都堪称适用。其拥有的对称 式设计，具有可切换的两档 DPI（1000/2000 dpi）和两个侧置按钮，可轻松进行日常学习工作。

IT之家了解到，Gentix Desktop 无线键鼠均支持即插即用功能，而且这两个设备采用了高性能电池，一次使用可达三年时长。

其他方面，该套装支持 2.4GHz 无线技术，允许最大十米的连接范围，建议零售价为 45 欧元，折合人民币约 354 元。