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部分用户反映苹果 Apple Watch SE 出现过热问题，手表右上角出现黄色斑点

2020/10/20 7:02:18 来源：IT之家 作者：远洋 责编：远洋
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IT之家 10 月 20 日消息 新款 Apple Watch SE 可能存在一个问题，一些用户发现在使用几个小时后这款手表就会出现过热现象。韩国的几位 Apple Watch SE 用户就遇到了问题，Reddit 的一个帖子记录了这些投诉。

已经有 6 位韩国的 Apple Watch SE 用户报告，他们的 Apple Watch 发热并出现故障，手表的右上角出现了一个黄色的斑点。

所有出现问题的用户都是在手表戴在手腕上发热，或在充电时发热，后来就出现了上述屏幕问题。

有用户描述称，在 10 月 8 日收到产品，10 月 9 日晚上戴着手表睡觉。10 月 10 日醒来后，才发现手腕非常烫。用户迅速摘下手表，发现手腕因发热而发红。手表没有电源信号，但用 “查找我的手表”功能搜索手表时声音播放良好，用户于 10 月 16 日换了新产品。

IT之家了解到，目前还没有人对 Apple Watch SE 进行拆解，所以还不清楚是什么原因导致了这个问题，但有人指出这可能与 Taptic Engine 附近的显示器连接器有关。

目前还不清楚为什么这个问题似乎仅限于韩国，可能是某个地区生产并运往韩国的手表特有的问题，也可能是一个更普遍的问题，只是还没有收到更多报告。

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关键词：Apple Watch SE

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