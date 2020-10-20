豪威集团推出集成 7 路 LDO PMIC，提升多摄像头模组供电性能

IT之家10月20日消息 豪威集团表示，在一部拍摄智能手机上，除了提供各种规格的 CMOS 图像传感器外，也一直为传感器供电系统供应高性能的电源管理器件。

在一个典型的摄像模组中，CMOS Image Sensor （图像传感器）需要三路电源（Core，Analog 和 I/O），加上自动对焦（AF）、光学防抖（OIS）等辅助功能的供电需求，仅单摄模组即需要 4 ~ 5 路电源供电。这些电源负载的特性和要求也不尽相同，既有需要大电流、高动态响应的数字电路，也有对电源噪声十分敏感的模拟电路部分。相邻多个不同型号的摄像头，还很可能需要不同的输出电压和电流。这些对手机芯片平台 PMIC 的输出通道数量要求越来越高。即使通道够用，由于前、后摄像头和主板在空间上存在距离，传感器电源应就近供电的原则使得平台 PMIC 可能面临顾此失彼的境地，这对手机结构设计、器件选型和 PCB 布线提出了严峻的挑战。增加多个分立 LDO 是一种方案，但需要多占用不少本已捉襟见肘的空间又是另一个不得不面对的问题。



豪威集团旗下韦尔半导体近日在原有的 4 路集成 LDO，WL2866D，7 路集成 LDO，WL2864C 基础上，推出最新一代 PMIC，WL2868C，集成 7 路高性能 LDO ，专为多摄像头模组供电提供解决方案。

▲WL2868C 功能框图



IT之家从官方获悉，WL2868C 集成度高，但十分小巧，采用了 WLCSP-20L (1.52 x 1.85 x 0.51mm) 封装。以芯片面积对比 7 路分立 LDO 的方案，只相当于占用不到 40%，在占板面积上具有非常明显的优势。

Bottom View

Top View

WL2868C 采用 I2C 控制，节省 I/O 口资源。可通过寄存器灵活设置各路输出电压，以适应不同摄像头模组供电的要求。各路输出可独立控制时序，能灵活满足复杂的负载上下电需求。各路输出的快速放电功能也可独立控制，符合摄像头模组的供电需求。

WL2868C 相对 WL2864C 性能进行了全面升级。7 路输出中，为 Sensor 的核心 DVDD 供电的 LDO1/2 可提供高达 1.2A 电流 ，具有很低的 dropout 以及出色的瞬态响应。

LDO3~7 具有低输出噪声，PSRR 高达 96dB (@1KHz，在 1MHz 频率时，仍然有 56dB)。能很好的抑制手机内射频等其它部分，通过电源对 Sensor 模拟部分的干扰。应用于 AVDD 时，可确保拍摄图像低噪声、无纹波。

WL2868C 主要性能参数：

光学图像传感器等应用对供电电源的品质要求很高，对电源噪声十分敏感。集成度高、尺寸小巧的 WL2868C 具备低 Noise，高 PSRR 等特性，为图像传感器提供洁净、稳定的电源。此外 WL2868C 灵活的可配置能力方便了用户设计，适应智能手机的快速迭代和发展趋势。