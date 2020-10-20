湖畔大学 5 年校庆，马云：企业家是英雄主义、浪漫主义与现实主义的结合

10 月 20 日晚间消息，马云担任校长的湖畔大学今天迎来五周年校庆，同日位于杭州余杭的新校园正式启用。

“发现并训练具有企业家精神的创业者”，是湖畔大学的使命，也是湖畔大学最吸引创业者的地方。马云表示：“过去 5 年探索、尝试，湖畔大学形成了独一无二的文化，世界上再也找不到一个这样的学校。”

湖畔大学今天首次向外界提交了一份 “小考”答卷：5 年共有 11788 名学生报名，只录取了 254 个学生，但这些学生直接解决就业已超过 100 万；学员入学时的平均年龄只有 38 岁，但平均创业年限超过 11 年；共开设了 271 堂课，一半由企业家授课。

马云表示，“今天的时代，今天的中国经济，比任何时候都更需要企业家精神，也只有真正具备企业家精神的企业家，才能在这个时候站起来担当。这次新冠疫情，是全球企业界的统考，湖畔学员的行动让我们看到了湖畔企业家与别人不一样的地方。”

马云在现场感谢所有帮助湖畔 “创业”的企业家、学员，还引用了一句 “自信人生二百年，会当水击三千里”的诗句：企业家是英雄主义，是浪漫主义，是理想主义和现实主义的结合。英雄不是不害怕困难，而是看清困难以后依然前行，浪漫和理想是相信未来、相信自己。希望未来三十年，湖畔出去的学员，身上都能带着这种味道。

湖畔大学今天还首次披露其学校基金会募资及运作情况。成立至今，基金会累计收到 44 位个人和 3 个班级集体的捐赠，当天，湖畔大学筹款委员会主席虞锋宣布代表云锋基金为湖畔大学捐赠 10 亿元。这些捐赠款项将用于学校的课程、师资、校区建设，以及创业者研究等。