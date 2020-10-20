2020 胡润百富榜发布：马云以近 4000 亿身价蝉联首富，马化腾第二

IT之家 10 月 20 日消息 10 月 20 日，《2020 胡润百富榜》发布，马云以近 4000 亿身价蝉联首富，马化腾、农夫山泉创始人钟睒睒位居第二三位。《胡润百富》董事长胡润解读榜单：今年是发榜以来财富增长最高一年，大健康产业跃居财富创造第二名。

胡润百富榜人数扩大 32%，增加 579 人至历史新高，今年 2398 位企业家财富超过 20 亿。上榜企业家总财富比去年增加近十万亿，相当于增加了半个英国一年的 GDP，比之前五年增加的总和还要多，达到 27.5 万亿。

千亿级企业家人数比去年骤增一倍，达 41 人，为历年最多。百亿级企业家人数比去年增加近 200 人，达到 620 位，相当于这一年平均每周增加 4 位。

56岁的马云财富增长1250亿，以4000亿元第四次成为中国首富，他是历年来第一位四次荣登首富宝座的企业家。去年11月，阿里巴巴在港交所挂牌上市，成为首家同时在美国和香港两地上市的中国互联网公司，目前阿里巴巴市值突破5万亿元。同样由马云创办的全球最大独角兽公司蚂蚁集团已经启动在上海和香港两地同时上市，上市后预计市值将突破1.5万亿元。伴随蚂蚁的上市，马云承诺将捐赠其所持有的6.1亿股蚂蚁股票用于慈善事业，加上他本人之前捐赠的阿里巴巴及云锋基金的相关股份，马云历年来为慈善事业捐赠的财富数额将达到1000亿元。胡润表示：“蚂蚁上市后，马云历年慈善捐赠将达1000亿，而他还能做中国首富！”

IT之家了解到，制造业仍然是上榜企业家最多的行业，占比 23.8%，其中先进制造占六成。房地产行业上榜人数占比从去年的 14.8% 下降到 10.6%，第一次跌出前两名，成为第三大行业。大健康以 10.9% 的占比第一次上升为第二大行业，其中新兴领域占比将近六成。

北京仍然是上榜企业家最多的城市，有 325 位居住于北京，比去年增加 39 位；深圳以 275 位保持第二，比去年增加 84 位，深圳是今年上榜人数增加最多的城市；上海以 216 位保持第三，比去年增加 49 位；杭州以 155 位保持第四，比去年增加 34 位；广州以 117 位保持第五，比去年增加 27 位；苏州以 70 位取代香港挺进前六，比去年增加 31 位。苏州、成都和厦门这两年表现较好。

从企业家出生地来看，浙商连续三年蝉联第一，以 308 人领先于 293 人的粤商，其中浙商比去年增加 70 位，粤商比去年增加 64 位；苏商保持第三，有 135 位，比去年增加 22 位；闽商以 99 位排名第四。胡润表示：“浙商历年来几乎都是第一，只有 2017 年被粤商超越。”