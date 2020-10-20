坚果手机团队：新机或与罗永浩直播间合作，教育硬件将很快推出

10 月 20 日晚间消息，在坚果手机 2020 新品发布会上，Smartisan 产品经理朱海舟 cue 罗永浩：过去有一位老大哥说过，做手机不赚钱，只为交个朋友，现在发现，确实做手机确实不挣钱，但交个朋友挣钱了。

朱海舟透露，未来将会持续交朋友，希望和罗老师 (罗永浩)的直播间达成深度合作。

新石实验室总裁吴德周在提到目前的定位时表示，新石实验室是字节旗下的一个全流程硬件团队，能从设计，研发，生产，到品牌营销、销售，服务，覆盖一个硬件产品整个生命周期的全部环节。从去年 5 月份到现在，团队人员规模增长了一倍，全流程的能力都得到了增强。

吴德周表示，新石实验室将持续研发 TNT OS，“我们有能力做出与众不同的手机产品，也有能力为这些产品配备 Smartisan OS 这样独一无二、充满创新的手机系统。”

他认为，教育事业有非常大的创新空间，可以通过软硬件结合的方式，做出突破性的产品。新石实验室的未来，也许不只有 Smartisan OS、TNT OS，还会有教育 OS。在硬件产品方面，也许不只有手机硬件、办公硬件，还会有教育硬件。

“实际上，过去一年里，我们正在研发一系列让人耳目一新的教育硬件产品，能让学习变得更高效，更简单。虽然这些新产品今天还不能发布，但它们很快就能陆续与大家见面。”吴德周透露。