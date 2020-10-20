坚果手机团队：持续研发 TNT OS，将推出教育 OS 和硬件

IT之家10月20日消息 坚果手机2020新品发布会今晚举行，将发布坚果R2手机等产品。

坚果手机团队表示，已加入了字节跳动集团，新的名称叫做新石实验室。我们是字节旗下的一个全流程硬件团队，能从设计，研发，生产，到品牌营销、销售，服务，覆盖一个硬件产品整个生命周期的全部环节。从去年 5 月份到现在，我们团队的人员规模差不多增长了一倍，全流程的能力都得到了很大的增强。因此，我们有能力做出与众不同的手机产品，也有能力为这些产品配备 Smartisan OS 这样独一无二、充满创新的手机系统。

坚果手机称，还主动选择了更进一步，持续地研发 TNT OS。这条路我们走的很艰难，TNT 在发布的时候给业界贡献了不少的梗......

IT之家获悉，坚果手机已经在 TNT OS 上面投入了超过 3 年，投入了非常多的人力和资源。而现在，无论是新石实验室，还是整个字节跳动集团，仍然非常认可、非常支持这条产品线。它不仅代表了新团队对一个没有历史包袱、面向未来的操作系统的探索，也代表了其未来三到五年智能硬件产品布局的方向。未来还会更加长期地持续投入下去。

坚果手机称，认为教育事业有非常大的创新空间，可以通过软硬件结合的方式，做出突破性的产品，让每个人都能终身受益。所以，作为一个充满可能性的团队，新石实验室的未来，也许不只有 Smartisan OS、TNT OS，还会有教育 OS。在硬件产品方面，也许不只有手机硬件、办公硬件，还会有教育硬件......实际上，过去一年里，我们正在研发一系列让人耳目一新的教育硬件产品，能让学习变得更高效，更简单。虽然这些新产品今天还不能发布，但它们很快就能陆续与大家见面。向大家保证，我们一定会给大家持续地带来惊喜。