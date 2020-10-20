vivo 正式官宣进入欧洲六大国家，加速全球化进程

10 月 20 日晚间消息，vivo 今天正式宣布进入波兰、德国、法国、西班牙、意大利和英国六个欧洲国家 , 并与欧足联合作，成为欧洲杯全球官方合作伙伴。此外，vivo 也向欧洲消费者发布了包含 X51 5G 在内的一系列智能手机和两款无线耳机产品。

▲vivo 副总裁、欧洲市场总裁邓力

据了解，去年（2019 年）11 月，vivo 在欧洲设立了办事处。目前在德国杜塞尔多夫的欧洲总部，vivo 有一支由来自 16 个国家成员组成的团队，在此次推出新品前，vivo 对欧洲 9,000 名消费者进行了研究访谈，了解了当地消费者个性化需求。

同时，vivo 也充分利用本地的人才资源，在全球范围内建立了研发网络。“回顾 vivo 迄今所取得的进展，我们必须感谢全球九个研发中心的同事们所做出的努力。我们的研发中心汇集了 10,500 多名研发人员，从各个角度研发智能手机与匹配设备，从产品设计、软件、影像功能，到包括 5G 通信技术及专利在内的移动互联、人工智能等技术，致力于为消费者提供极致的使用体验。”vivo 副总裁、欧洲市场总裁邓力表示。

自 2014 年正式开启国际化征程以来，vivo 的产品和服务已经覆盖全球 30 多个国家和地区。vivo 业务已经拓展到亚洲、大洋洲、非洲等地。根据权威机构 Counterpoint 发布的 2020 年第二季度智能手机营收份额榜单，vivo 位列全球第四位。在亚洲智能手机市场，vivo 以 15% 的市场份额占比，位居第二。同时，根据 IDC 和 Counterpoint 第二季度的数据，vivo 领跑印尼和泰国智能手机市场，份额位居第一。

同时，vivo 还宣布与欧足联达成长期战略合作关系，正式成为未来两届欧洲杯的全球官方合作伙伴。届时，vivo 也将成为 2020 欧洲杯的官方手机。