vivo、中兴通讯共同完成 5G 毫米波手机外场测试：下行峰值速率达 4CC 2.06 Gbps

10 月 13 日消息，近日在 IMT2020（5G）推进组组织的北京怀柔外场毫米波测试中，vivo 与中兴通讯基于 vivo 的 5G 毫米波手机，实测到下行 4CC 2.06 Gbps 的峰值速率，拉远测试距离达 1.3km（受限于现场 LOS 距离限制）。此次测试的完成证明了以 vivo 为代表的国产移动终端设备厂商的毫米波研发技术实力。

vivo 的 5G 毫米波手机，搭载了高通骁龙 X55 5G 调制解调器及 QTM 毫米波模组，按照 IMT2020（5G）推进组的测试要求，配合中兴通讯毫米波基站，分别测试了基于中兴通讯宏站模式下的大覆盖和微站模式下的极限峰值微覆盖应用场景。

在此之前，9 月 14 号至 9 月 22 号，vivo 的这款 5G 毫米波手机在中国信息通信研究院的毫米波 OTA 性能测试系统中，完成了基于多探头暗室以及中兴通讯毫米波基站的 MIMO throughput 的测试，在 AWGN，CDL-A，CDL-C 的信道环境下，均达到预期目标，为 5G 毫米波未来的商用打下坚实基础。

据了解，毫米波是目前 5G 网络在建设过程中的两种主要技术方向之一，另一种则是目前已经商用的 Sub-6GHz。毫米波由于频段高，具备大带宽、高速率、低时延的优势，是 5G 长期持续增强的重要技术之一，也是我国 5G 网络建设下一阶段的部署重点。

值得一提的是，此次参与外场测试的 vivo 5G 毫米波手机解决了与现有 Sub-6GHz 天线的共存，通过合理布局以保证用户不同握姿情况下的优良毫米波性能，在中国信息通信研究院的紧缩场暗室环境中，vivo 5G 毫米波手机完成了 3GPP TS38.521-3 标准的各项射频及天线 OTA 指标的测试，其中 Peak EIRP 和 50% CDF 对应的 EIRP 结果均明显超越 3GPP 标准的要求，证明了 vivo 5G 毫米波的研发技术实力，已具备毫米波手机的商用能力。

vivo 5G 团队从 2016 年开始毫米波核心关键技术预研，参与了 3GPP R15/R16 毫米波标准化工作，累积提交毫米波相关技术提案 100 多篇，为 5G 毫米波技术标准做出贡献。vivo 作为联合报告人 / 标准编辑人，还推动了 Rel-16 毫米波射频性能测试方法增强和 Rel-17 毫米波 MIMO 性能测试方法标准化工作。

此外，为了更好实现多波束鲁棒性和覆盖性能，毫米波终端普遍采用多天线面板，vivo 推动了天线面板间大切换时延标准化，使得终端在保持毫米波连接性能的同时减少时延与功耗；此外，vivo 还在上行相噪导频设计，上行波束训练信号设计等技术标准特性上做出贡献。