燕京理工学院高价校园网后续：有附近居民私装信号屏蔽器

IT之家 10 月 21 日消息 10 月 8 日，经济日报刊发《国务院督查组暗访：谁遮蔽了学校的网络信号？》一文，其中提到 三大运营商难进燕京理工学院 ，学生只能用高价校园网，受到广泛关注。

10 月 19 日，燕京理工学院在学校官网发布公告称，16 日下午，国务院督查组要求学校就校园通讯信号差、校园网资费高等问题进行整改。目前，整改工作已全面启动。公告显示，学校与三大运营商于 10 月 17 日签署校园基站建设协议，解决通讯信号差的问题。当日铁塔公司已入驻校园，在校园内新增设 5 处基站，供三大运营商使用。预计基站建设工作将于 10 月 27 日前完工，校园内基站数量将达到 8 处。

现据新京报报道，从中国联通客服了解到，学校网络覆盖存在问题，显示 “需要增加网络设备来完善网络覆盖”，中国联通在该校的网络设施预计 2020 年年底完工。中国移动客服人员则表示，经查询显示，燕京理工学院附近有居民私装信号屏蔽器，导致园区网络信号受到影响。目前，当地技术人员正在和私装信号屏蔽器的人员协商，并加强网络信号建设。

此外IT之家了解到，燕京理工学院在官网公告中提及，学校响应国家 “提速降费”的号召，大幅度下调了校园网收费价格，不限流量的包月套餐价格从 80 元下调到 50 元，计时收费价格也从 0.48 元 / 时下调至 0.3 元 / 时，使用时间超过 8 小时将不再另行计费。燕京理工学院网络中心的工作人员称，学校将从 10 月 22 日起，执行新的校内网收费价格。

对此，有学生认为，50 元每月的不限流量套餐价格依然不便宜，且网速不稳定。燕京理工学院办公室一位工作人员表示，整改校园通讯信号差、校园网资费高等问题，还在持续办理中。