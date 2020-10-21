小米电视大师至尊纪念版今日首卖：8K 分辨率，49999 元

IT之家 10 月 21 日消息 小米电视大师至尊纪念版今日上午 10 点首卖，售价 49999 元。

IT之家了解到，小米电视大师 82" 至尊版搭载 8K 超高清屏幕，Mini LED 背光技术，集成『星幕锐影背光系统尊享版』, 2000nits 亮度，960 个控光分区，锐影光控技术，使得每块分区可呈现 4096 级明暗变化，量子点 98% P3 广色域。

小米电视大师 82" 至尊纪念版搭载高性能 8K 芯片，能解码最高 8K 60Hz 片源，与爱奇艺深度合作推出 8K 频道，50 部 8K 超高清大片在线观看。

小米电视大师 82" 至尊纪念版搭载 SR 图像增强技术，能将低分辨率内容高品质呈现。搭载「声动之翼」音响系统，独特自动伸缩式设计，相当于外置了 2 个独立 Sound bar，8 单元三分频倒相式低音增强系统，双功放电子分频，完美还原高中低音，支持杜比全景声技术，首次搭载小米自研立体音效，增强环绕立体声场效果。

小米电视大师 82" 至尊纪念版搭载四核高端 8K 芯片 支持 5G 通信高速网络，4GB+256GB 存储配置，千兆有线以太网口，USB 3.0 高速传输，HDMI 2.1 标准协议接口，最高支持 8K 60Hz 画质输入和 ALLM 自动低延迟模式，符合下一代游戏主机标准。