小米有品众筹 Hipee 智能矫姿精灵：矫正含胸驼背，售 99 元

IT之家 10 月 21 日消息 10 月 20 日，小米有品众筹上线一款智能监测的矫姿产品——Hipee 智能矫姿精灵，它通过实时监测提醒和趣味体感练习帮助用户主动养成良好身姿习惯，众筹价 99 元。

传统的驼背矫正带是通过外力强行拉直身体，长期佩戴肌肉得不到相应锻炼，反而会加重身姿体态问题。正确的体态矫正，需要通过自身肌肉的发力来维持正确姿势，锻炼背部肌肉，从根本上解决体态问题。

Hipee 智能矫姿精灵，打破传统理念，通过实时监测提醒 + 趣味体感练习帮助用户主动养成良好身姿习惯。用户佩戴上设备后，按照指示记录下正确姿势后，设备在检测到姿态不正确时，会震动提醒用户直至用户回归到正确姿态，主动养成好的身姿习惯。

Hipee 智能矫姿精灵采用实时监测 + 错姿提醒的全新矫姿理念，内置的高精度运动传感器芯片和智能矫姿识别算法，结合手机微信小程序，让矫姿数据可视化。通过微信小程序可以实时查看体态变化，在姿态识别算法上也有创新，可以识别坐姿、弯腰、写字、站立等不同场景下的人体姿态，精准捕捉体态变化。

Hipee 智能矫姿精灵为了锻炼薄弱肌群，让用户肌肉养成良好身姿习惯，还为用户设计了专业的体态训练课程和趣味的体感互动游戏，让用户在娱乐中就能完成专业的矫姿训练，边玩边训练，让训练不再枯燥乏味。

为了满足不同的年龄需求，Hipee 智能矫姿精灵设计了成人款式和儿童款式，成人款金属头炫酷时尚，儿童款猫爪头可爱有趣。儿童款致力于改善孩子在学习，看书，写作业的时候的不良体态问题，可以有效预防儿童脊柱侧弯、近视等问题。

该款产品目前正在小米有品众筹，感兴趣的IT之家读者可以看看。

众筹地址：点击购买