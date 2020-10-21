【IT之家评测室】十一代酷睿加持的 3.3K 屏轻薄商务笔电，华硕灵耀 X 纵横体验评测

今年 9 月，英特尔推出了四款十一代酷睿处理器，代号：Tiger Lake，光听名字就很霸气。这四款处理器主打轻薄本领域，终于不再采用 14nm 制程工艺，而是升级到了 10nm。紧接着 10 月，电脑厂商们纷纷发布搭载十一代英特尔酷睿处理器的笔记本新品，老牌大厂华硕也首当其冲奋勇争先，连发四款新品。IT之家这次拿到了主打高端轻薄的 3.3K 旗舰产品灵耀 X 纵横，接下来就带大家来感受一下。

外观与设计

灵耀 X 属于一个全新的系列，在命名概念上充满了中国武侠风，其四款产品的后缀名分别叫做逍遥、纵横、凌锋和雄图，听起来非常有气势和意境。我们拿到的这款灵耀 X 纵横采用了浅白底色且印有山水水墨画的小巧包装，内部的分装小盒则是沉稳的黑色。

包装内随机附送了一个华硕的皮革内胆包配件，内胆包封口处有魔术贴，内部为软毛内衬，可以起到一定的收纳和保护作用。

主要的硬件包含电脑本体和一个体积小巧的 Type-C 接口电源适配器，这款电源适配器不仅支持 45W PD 快充和 65W 最大输出规格，可给主流的轻薄本进行快充，也可以借助 15W 和 27W 两档输出规格给其他电子产品充电。

灵耀 X 纵横的机身设计灵感源自瑞士手表，外壳采用拉丝工艺处理，质感非常的结实。由于定位高端轻薄本，它的裸机重量只有 1.35kg，薄约 13.9mm，加上小巧便携的电源适配器，非常适合放进背包里外出携带。整机采用黑金撞色设计，A 面为华硕经典的拉丝同心圆纹理，配上玫瑰金的 ASUS Logo，商务范十足。灵耀 X 纵横在机身的边缘采用精确的钻石切割，辅以机身四周琥珀红钻石切边点缀，二次氧化着色，装饰的同时更加凸显机身的线条感。

灵耀 X 纵横支持单手开合，最大开合角度为 135 度。当掀起屏幕时，AB 面 ErgoLift 铰链的底部会借势抬高机身，让 CD 面的角度更加适合打字，也给底部增加了一丝进风和空气流动的空间，这也是华硕在轻薄本上使用已久的经典设计语言，小翘跟。在转轴外侧同样配备了一组塑料防刮条，确保外壳起支撑作用时不会直接与桌面接触，从而造成掉漆等磨损问题，A、B 面外侧斜切面上还有一个 ZENBOOK SERIES 的 Logo。当然，灵耀 X 纵横最大的惊喜还是它的这块屏幕。

灵耀 X 纵横屏幕部分采用了全贴合的 IPS 镜面材质，且屏幕四边都是超窄边框，其中左右和上下两组物理边框对称等宽，屏占比达到了 92%，视觉上比较舒服。屏幕并非纯平设计，最外面有一层略高于屏幕的超细金属，可以起到一定的保护作用。这块屏幕采用了 3:2 比例、3300 x 2200 的分辨率，支持十点触控，178 度广视角，相比传统的 16:9 屏幕能够展示更多的内容。

另外，十点触控配合简单的触控手势也适合在一些特殊的场景中更有效率的进行内容展示。比如会议室播放 PPT 画面，可以直接对正在展示的页面进行手势放大操作，指哪讲哪。

又比如遇到 PPT，PDF 等文件需要临时修改，也可以快速通过手势直接在屏幕上选择要修改部分的内容，不借助键盘和触控板直接修改。

另外，它还拥有 500nit 亮度、1500:1 高对比度、100% DCI-P3 和 133% 的 sRGB 色域覆盖，支持 DC 调光，并通过了潘通色彩认证。鉴于这种情况，IT之家也使用爱色丽 i1 Display Pro Plus 校色仪配合 DisplayCAL 对它的色准进行了测试，实测这块屏幕色域覆盖为 99.8% 的 sRGB、88.6% 的 Adobe RGB、98.5% 的 DCI P3，色域容积上，三者也都超过了 100%，尤其是 sRGB 色域容积高达 149.9%，确实是一块广色域 IPS 屏。

而色准方面，灵耀 X 纵横的平均 Delta E 仅为 0.2，最大 Delta E 为 0.99，表现非常的不错。

最后，我们也通过 AIDA64 找了下面板信息，可以看到它的生产商为友达光电，面板型号是 B139KAN01.0，由于面板比较新，屏库网上并没有找到。

不过屏幕面的实力还不止如此，在屏幕顶部的部分有一枚 4P 镜组支持 3D 红外技术的高清摄像头，左右两侧还有一组光线和距离感应器以及两个麦克风，不仅支持高清视频通话，还可以通过 Windows 10 Hello 人脸识别功能快速登陆电脑，无需输入密码，方便高效。而且当你不需要使用摄像头时，可以按键盘上的 F10 一键屏蔽，保护个人的隐私安全。

来到 C 面，灵耀 X 纵横采用了全尺寸键盘设计，按键面积和键帽间距都比较富裕，虽然方向键不是全键，但它并不是一台游戏本，实际使用中的问题不大。这块键盘拥有 1.35mm 的键程，手感是比较典型的巧克力键盘的感觉，不过华硕在按键固定支架的结构中加入玻璃纤维，以提升键帽的稳定性。左 Ctrl 键进行了加宽处理，优化了左手的操作体验，FN 键配合第一排功能按键，可以实现 F 区数字键的原本功能。键帽支持 3 档背光调节，而且由于键帽文字透光，且字符颜色是玫瑰金色，暗光下看起来也不那么刺眼。华硕还对内部的背光组件进行了全新设计，相比同类产品可减少约 38% 的漏光，使整体的背光更加均匀。

触控板部分的面积为 5.7 英寸，在同类产品中属于比较可观的尺寸。表面是细腻光滑的磨砂玻璃材质，按压反馈的手感高级且清脆。触控板的区域按压力度非常均匀，键盘右上角结合 了 NumberPad 2.0 虚拟数字小键盘功能，可一键开启 / 关闭，开启后数字键会以白色背光的形式出现，轻触即可操作，能够满足一些专业人士特定场景的需求。

在机身侧边的接口方面，灵耀 X 纵横也进行了全面升级，左侧有一个全尺寸的 HDMI 接口，两个支持雷电 4 功能的 USB-C 接口，一个电源和电池的指示灯。右侧有一个 USB3.2 Gen1 的 Type-A 接口和一个 Micro SD 卡槽。

值得一提的是，左侧的两个雷电 4 接口可支持 40Gbps 的理论峰值传输速度，65W 的 PD 快充以及双路 4K/120Hz 的视频输出，或单路 8K/60Hz 视频输出，看的出灵耀 X 纵横的思路是尽可能多的让一个接口兼容更多的实用功能，而且非常重视外接显示设备的能力。它还内置了 Wi-Fi 6 AX201 无线网卡，网络峰值速度可达 2.4Gbps。

灵耀 X 纵横的出风口在 C、D 面的背部，D 面为镁铝合金，做工依旧扎实，用力按压也不会出现明显的形变。D 面上包含四个防滑脚垫，9 颗外露螺丝，左右对称的一组进气口以及底部的一组扬声器开孔。左右侧和底部都做了平滑的弧形收敛，视觉厚度和手感上更显纤薄。

值得注意的是，底部的扬声器支持哈曼卡顿认证，系统内部也集成了 DTS 调音软件，内置多种不同情境的音色预设，也支持自定义均衡器，能够帮助用户最大优化听感。

别看它是个轻薄本，官方这次还强调了它的军规级做工，每台电脑在出厂前都要经过严格的跌落测试、低温测试和高海拔高温测试等等，这也是开头我所说的做工扎实的原因，当真是华硕品质，坚如磐石。

灵耀 X 纵横的外观设计虽然采用了全新的模具，但处处都可以窥见以往灵耀系列的经典设计语言，只不过在 3:2 的屏幕比例加持下，显得似乎略有不同。而配色和做工方面，灵耀 X 纵横则更加强调品质感和高级感，除了出厂自带的贴纸，机身处处都在表达一种简约低调的商务美学，特别是轻薄的尺寸和重量。

硬件与性能

配置方面，灵耀 X 纵横主打的自然是首发的第十一代英特尔酷睿处理器和 Iris Xe 核显，还有 3.3K 分辨率的屏幕。具体的硬件参数如下：

处理器：英特尔 i7-1165G7，基频 2.8GHz；

显卡：Iris Xe 锐矩核心显卡；

内存：16GB 4266MHz LPDDR4x，双通道；

存储：1TB PCIe 3.0 NVMe M.2 SSD；

电池：67Wh，电源适配器输出为 20V DC，65W；

其他：Wi-Fi 6，AI 降噪音频技术，华硕闪传；

单从纸面参数来看，灵耀 X 纵横的配置比较符合一台高端轻薄本应有的水平，各方面都是目前较为主流的水平，而且拥有一些特性功能。这台笔记本还经过了 intel 的 EVO 标准认证，那 EVO 认证有何作用呢？今年 9 月，intel 在发布会上公布了雅典娜计划 2.0 和 EVO 认证，前者相当于酷睿十一代处理器新品的身份证，也就是资格认证。而后者，则是在此基础上更加强调一些细节方面的标准，比如设计要紧凑，还要通过 25 + 项性能及反应时间测试，支持雷电 4、Wi-Fi 6 + 网络，充电 30 分钟可以用 4 小时，FHD 下续航时间不低于 9 小时等等。所以通过 EVO 认证的笔记本，使用体验一般都不会很差。

至于灵耀 X 纵横的性能究竟如何，我们分别从 CPU 和 GPU 两个部分来看。首先是 CPU 部分，灵耀 X 纵横搭载的 i7-1165G7 处理器采用了采用了最新的 10nm SuperFin 制程工艺，它对栅极工艺和栅极间距做了改进，可以使为芯片提供了更高的驱动电流；也增强了源漏两级晶体结构的外延长度以减少电阻。最重要的是，从 5 代就开始采用 14nm 工艺的英特尔，终于舍得推进工艺制程，实属不易。

从官方的产品规范中不难看到，i7-1165G7 本身为 4 核心 8 线程设计，基础主频 2.8GHz，单核睿频可达 4.7GHz，12MB 三级缓存，TDP 范围在 12W-28W，最高支持 64GB DDR4-3200Mhz 或 LPDDR4x-4266MHz 内存，4 台显示器扩展。

通过 AIDA64 可以确认，灵耀 X 纵横的设计功耗为 28W；

而在 CPU-Z 自带的性能测试中，它的单核性能分为 572，多核性能分 2824 分，相比上一代 i7-1065G7 分别提升了 71 分和 420 分。

CineBench 的测试中，分数的差距被进一步拉大。i7-1165G7 的 CineBench R15 分数为单核 214 分，多核 865 分；IT之家的 i7-1065G7 历史成绩为单核 205 分，多核 703 分，多核心性能提高了 162 分；i7-1165G7 的 CineBench R20 分数为单核 555 分，多核 1991 分，IT之家的 i7-1065G7 历史成绩为单核 455 分，多核 1703 分，也就是说单核心性能提高了 100 分，多核心性能提升近 300 分。

然后是 TimeSpy 的物理渲染性能，软件最终为 i7-1165G7 给出的分数为 4482 分，属于移动平台低功耗处理器中的最强表现。

需要注意的是以上跑分环节测试环境，均以在系统自带的 My ASUS 软件中的风扇设置里，开启最高转速的性能模式，并且在电源设置中选择最佳性能为标准。可以看出灵耀 X 纵横对于 CPU 的调度可不保守，并不会因为是低功耗处理器，就给人留下性能孱弱的印象。

接下来咱们看 GPU 方面，英特尔十一代酷睿处理器最大的看点之一，就是其全新的 Xe 架构核显。在设计 Xe 架构的时候，英特尔将 Iris Xe GPU 划分为三个档次：Xe LP（低功耗）、Xe HP（高性能）和 Xe HPC（高性能计算），民用主要是前两档，而灵耀 X 纵横所搭载的明显是 Xe LP 这档，虽然是低功耗规格，但它却属于核显中最高的 G7 等级，通过 GPU-Z 的信息页可以看到，这颗 GPU 拥有 96 个执行单元，相比 i7-1065G7 的 64 的执行单元明显要高上不少。

实际的表现上，我们先用 3D Mark 进行了理论性能测试，i7-1165G7 的 TimeSpy 总分 1718 分，图形分 1550 分；Fire Strike 总分 4820 分，图形分 5290 分。这组成绩已然超过了功耗 25W 的独显 MX250 的理论跑分，相比上一代的 Intel Iris Plus Graphics 940 核显的 816/2863 分（图形分），提升的幅度比 CPU 部分还要明显。看来英特尔终于肯在低压处理器的核显上下功夫了。

我们还用 Premiere Pro 测试了一段 4K 视频的剪辑与导出，在IT之家以前创建的完整视频序列中，已经被套上效果和属性的 4K 视频素材，可以轻松在灵耀 X 纵横这块 3.3K 屏上流畅拖动时间线，没有卡顿和延迟，实时预览也没有问题。

当我们将它进行导出时，虽然显卡不支持 CUDA 水银加速，但 7 分 29 秒的原片，导出预计时间为 7 分 31 秒，实际导出耗时 8 分 37 秒，比起IT之家历史测试中搭载 RTX2060 显卡的笔记本 5 分 02 秒的渲染成绩，也在意料和情理之中。

软件与系统

灵耀 X 纵横在软件功能上也极其下功夫，My ASUS 这款内置的系统级 App，在IT之家以往的产品评测中已经多次介绍，它包含了笔记本的基本硬件信息、售后信息检索，驱动和 BIOS 等在线更新，电脑垃圾清理&优化等多种实用功能，甚至可以直接在线咨询客服，小白用户无需再安装第三方的优化清理软件，就可以轻松管理电脑。

而这次 My ASUS 在功能上也进行了大升级，右边的菜单栏中新增了一个名为硬件设置的选项，里面整合了非常丰富的功能，比如调节电池充电策略、切换风扇转速以获得更强的性能释放、屏幕色彩管理（包含护眼模式）、视频画质增强、功能键锁定、智能 Wi-Fi 连接、AI 降噪人声优化以及网络带宽优先级分配等，这些功能没有任何使用门槛，全是给用户做选择，可以说极大的方便了用户对于多场景中随时便捷调整电脑状态的硬需求。

针对移动互联概念的流行，华硕也推出了华硕闪传功能，借助二维码扫描即可快速将 PC 和手机连接，连接之后就能在电脑上投屏手机画面，直接操作手机，文件互传甚至是打电话，远程调取 PC 文件等，文件传输速度远高于传统蓝牙，跨设备操作也完全无延迟，在移动办公时代也能最大程度提升用户的办公效率和灵活性。

当手机通过 My ASUS 连接灵耀 X 纵横之后，手机端的消息通知，也会第一时间以弹窗通知的形式出现在电脑上，并统一归纳在 Win10 的侧边消息栏中，用户可直接在电脑上直接查阅。

而传输文件方面，My ASUS 采取的是 Wi-Fi 和蓝牙混合传输模式，跟现在主流智能手机上的闪传功能原理相同，传输速度远高于传统蓝牙，50MB 以内的单个小文件基本都是秒传，1.5GB 左右的视频文件也只需 30 秒不到的时间就可完成传输。

闪传还支持手机投屏，而且支持在电脑端直接操作手机页面，可以镜像投屏，也可以将手机作为第二块扩展屏幕。投屏状态下可以选择手机画面是横屏还是竖屏，这样就可以在 PC 上玩手机上的手游。

总结

总的来说，灵耀 X 纵横给我留下了深刻的印象。对于轻薄本来说，配置可能不是最重要的，但轻薄的机身，顺眼的颜值，强大的扩展性，出色的屏幕素质以及优秀的系统服务体验，缺一不可，恰恰灵耀 X 纵横在这些方面交出了一份令人满意的答卷。有 3.3K 屏素质极高的屏幕还拥有出色的性能释放，顺应时代发展的 My ASUS 和华硕闪传等特色软件功能，是灵耀 X 纵横最大的卖点。在 8999 元的起售价上，灵耀 X 纵横称得上是一个成熟且有个性的产品。