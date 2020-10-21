美政府：苹果和谷歌在搜索业务上的运营如同 “一家公司”

美国政府对谷歌发起的反垄断诉讼披露了该公司与苹果之间一笔数十亿美元秘密交易的细节。其中显示，苹果高管曾对在谷歌工作的同行称，苹果和谷歌在搜索业务上是 “一家公司”。

美国司法部周二提起的诉讼重点是谷歌为使其搜索引擎成为手机和其他移动设备浏览器的默认搜索引擎而达成的付费协议。而谷歌搜索成为 iPhone 和其他苹果移动设备的默认搜索引擎是其中规模最大的一项协议。

美国政府表示，苹果首席执行官蒂姆 · 库克（Tim Cook）和谷歌首席执行官桑达尔 · 皮查伊（Sundar Pichai）曾于 2018 年会面讨论了这项交易。在那之后，一位不愿透露姓名的苹果高级员工给谷歌工作的同行写信说，“我们期望，我们的工作就像我们是一家公司一样。”

美国司法部还援引谷歌内部文件称，与苹果达成的交易是搜索巨头 “重要的收入渠道”。根据诉讼内容，2019 年谷歌的搜索流量有近一半来自苹果产品。

其中很多细节之前并没有披露过，可能会支持美国政府的指控，即谷歌在利用这些协议来屏蔽搜索竞争对手并减少用户选择。谷歌称美国政府提起的诉讼存在 “严重缺陷”，并称这将损害消费者利益，会 “人为支持”低质量的搜索产品。

美国司法部在诉讼中特别关注了苹果和谷歌之间达成的协议，称该协议 “在相当长一段时间内剥夺了谷歌搜索业务竞争对手一个重要的分销渠道。”

据分析师估计，谷歌每年向苹果支付几十亿美元，让其搜索产品成为苹果移动设备的默认搜索引擎。这意味着，当用户购买新的 iPhone 或其他苹果设备时，Safari 浏览器内部设置的默认搜索引擎是谷歌搜索。据美国司法部称，苹果用户也可以选择手动切换到微软的必应、雅虎搜索或 DuckDuckGo，但 “很少有人会这样做，这使得谷歌成为苹果设备中事实上的独家搜索引擎”。

美国司法部在诉讼中称，据估计，通过这项协议，苹果每年从谷歌获得 80 亿至 120 亿美元的收入。而苹果从这项搜索业务交易中获得的收入是该公司不断增长服务业务的一部分，这是苹果近年来向投资者和分析师频频强调的一个关键指标。

美国司法部表示：“通过向苹果支付部分从广告客户那里获得的垄断租金，谷歌将苹果的财务激励措施与自己的做法结合起来，并将广告业务价格定得极高。”

作为协议的一部分，谷歌也是 Siri 和 iOS 系统搜索的默认搜索引擎，从而取代了苹果在 2017 年与微软达成的协议。苹果没有为用户提供在设备初始设置过程中切换搜索引擎的方法，也没有在用户首次使用苹果设备上的 Safari 浏览器时建议可以切换搜索引擎。

苹果说，用户除了可以在设置后修改默认搜索引擎外，还可以访问第三方搜索应用、第三方语音助手应用或访问其他搜索引擎的网站。

2019 年，苹果首席合规官凯尔 · 安迪尔 (Kyle Andeer)在美国国会听证会上表示，该公司 “曾进行过一场公开比较，了解什么对消费者最有利，而消费者一直选择谷歌。”