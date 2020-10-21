华米 Amazfit Pop 智能手表发布：支持血氧检测，349 元

IT之家 10 月 21 日消息 今日华米科技发布了全新 “ 国民健康手表 ”Amazfit Pop，提供旗舰健康功能。

IT之家了解到，Amazfit Pop 搭载一块 1.43 英寸高清彩色显示屏，在健康方面支持血氧饱和度测量、全天候心率监测、睡眠监测、压力监测等。同时，AmazfitPop 还支持 60 余种运动模式和 50 米防水，具备消息通知提醒、NFC 公交门禁、支付宝离线支付等功能。

价格方面，AmazfitPop 售价 349 元，现已开启预售，预售期间立享 50 元优惠，并将于 11 月 1 日在 Amazfit 天猫、京东官方旗舰店、小米有品开售，Amazfit 线下各渠道同步开售。

Amazfit Pop 支持血氧饱和度检测，能帮助用户及时测量血液中的氧气含量。

同时，AmazfitPop 搭载华米科技自主研发的 BioTracker™2PPG 高精度生物追踪光学传感器，可以进行 24 小时心率监测，并能自动甄别房颤，识别心脏异常。当出现心率过高时，AmazfitPop 会及时识别预警，提醒用户关注心脏健康。

除此之外，AmazfitPop 还配备了睡眠监测、压力监测、呼吸训练、生理周期管理和 PAI 健康评估系统等功能。

Amazfit Pop 搭载一块 1.43 英寸高清彩色显示屏，分辨率 320x302，像素密度达到 305ppi。此外，AmazfitPop 还配备了 50 款不同风格的个性表盘，并支持上传照片作为表盘背景。

Amazfit Pop 整机重量 31 克，厚度仅为 11.4 mm，搭配柔软贴肤的表带，提供全天候无感舒适的佩戴体验。

Amazfit Pop 的防水等级达到 50 米深度防水，支持 60 余种运动模式，在运动过程中可以通过屏幕及时查看运动距离、速度、心率变化、燃烧的热量等。同时，AmazfitPop 还可以结合心率数据，告知用户运动处于燃脂区间还是心肺增强，并在心率过高时及时提醒，避免运动中的意外伤害。

续航方面，AmazfitPop 可以做到 9 天长续航。

Amazfit Pop 还支持支付宝离线支付功能，并且通过多功能 NFC，让手表也能变身为公交卡和门禁卡。另外，AmazfitPop 还具备消息通知提醒、查看天气、控制手机音乐、番茄闹钟等智能功能。