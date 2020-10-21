科技部：大力发展量子技术等，打造我国高新技术的先发优势

IT之家10月21日消息 据第一财经今日报道，在今日国务院新闻办公室举行的新闻发布会上，中华人民共和国科学技术部表示，将大力发展以量子技术为特征的新一代高新技术。

科技部表示：下一步，在十四五高新技术发展的规划布局上，科技部将按照“加快形成新发展格局”的战略要求，着力来解决高质量发展需要与科技创新能力不足的矛盾。

一是加强前瞻部署和大力发展以智能技术和量子技术为特征的新一代高新技术，打造我国高新技术的先发优势；

二是强化重点领域和关键环节的攻关布局，为高质量发展提供更多高新技术的成果供给；

三是加快培育新的高新技术产业，进一步壮大发展的新动能。

▲ 图截于新闻发布会直播

IT之家了解到，对于基础研究方面的成果，发言人王志刚表示：

一是强化顶层设计和系统布局，出台《关于全面加强基础科学研究的若干意见》，制定《加强从 “0 到 1”基础研究工作方案》，实施《新形势下加强基础研究若干重点举措》。

同时推动国家自然科学基金系统性改革。加强基础学科建设，印发《加强数学科学研究工作方案》，支持北京、上海等地建设 13 个国家应用数学中心。围绕量子科学、干细胞、合成生物学、纳米科技等重点领域部署了一批基础性的研究项目，成功发射了 “悟空号”、“墨子号”、“慧眼号”，这些都是针对量子、暗物质的科学实验卫星。在铁基超导、量子纠缠和密钥分发、异构融合类脑芯片、手性分子合成、异源杂合干细胞、石墨烯可控折叠等重要领域，取得了一批有国际影响力的原创成果，培育了一批基础研究领域的领军人才和创新团队。