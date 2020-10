Netflix 回应 “付费用户增长放缓”：季度波动意义不大

据报道,Netflix 周二宣布,随着流媒体竞争加剧,新冠肺炎大流行防疫限制措施的放宽以及现场体育节目重新出现在电视上,Netflix 出现四年来最低订户增长。

在 9 月 30 日结束的本季度里该公司在全球范围内增加了 220 万付费用户,未达到华尔街设定的 340 万目标和该公司自己的预期。

每股收益 1.74 美元也低于分析师预期。根据全球的金融市场数据和基础设施提供商路孚特(Refinitiv)的 IBES 数据,市场普遍预期为 2.14 美元。

Netflix 的股价在周二盘后交易中下跌了近 6%至 494 美元,其股票曾是新冠肺炎大流行人们居家期间的最大赢家之一。

“国内订阅数几乎持平,凸显了 Netflix 在美国的饱和度,” eMarketer 分析师罗斯 · 贝恩斯(Ross Benes)表示。他说,随着国内增速的放缓,收入的增长很可能来自价格上涨。

该公司报告称,在新冠肺炎全球大流行开始之初,该公司取得了令人瞩目的季度业绩,从一月到三月增加了 1580 万付费客户。

Netflix 已警告投资者,随着新冠疫情限制措施的放宽,新注册用户的突然激增将在下半年消失。Netflix 预测第四季度将在全球范围内吸引 600 万新订户,低于分析师预期的 651 万。

Netflix 是流媒体视频先驱,随着观众更喜爱在线娱乐,该公司正在努力赢得新客户并避开竞争。第三季度中,Netflix 发布了《艾蜜莉在巴黎》(Emily in Paris)《福尔摩斯小姐:失踪的侯爵》(Enola Holmes)和《神弃之地》(The Devil All The Time)。

Netflix 承认,随着沃尔特迪斯尼公司和华纳媒体等好莱坞各大制片厂重组,更直接地竞争视频订户,竞争日益加剧。

据悉,Netflix 在致股东的信中说:“争取消费者时间和参与度的竞争仍然很激烈。”

近几个月来,包括 AT&T 的 HBO Max(注:华纳媒体提供的随选视讯服务平台)和康卡斯特 (CMCSA.O)推出的流媒体视频服务 Peacock 在内的主要体育赛事都恢复了比赛和新生的流媒体服务,为观众提供了新的选择。

Netflix 表示,其业绩反映出今年初客户激增这样的事实。

“我们认为,在长期采用互联网娱乐的背景下,付费用户净增幅的季度波动意义不大,我们认为这仍为时过早,随着我们继续改善服务,这将为我们提供未来多年的强劲增长。”

Netflix 表示,预计到年底将完成 150 部作品的拍摄,与 2020 年相比,该公司将在 2021 年每个季度发布更多原创节目。