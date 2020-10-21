【IT之家评测室】微星侠客 GF75、GF63 游戏本评测：要大屏，也要轻薄，更要满血火力

近两年来，轻薄向的游戏本成为了不少消费者的购机选择，一方面这种轻薄游戏本有着不俗的性能体验，另一方面，相比传统游戏本，轻薄游戏本更加的轻便和便携，塞在背包里也可以做到 “轻装上阵”。虽然如今 PC 的硬件性能和轻薄设计仍是矛与盾的关系，但如果将轻薄设计和性能都稍微 “折中”一下，消费者还是很愿意接受的。



左侧侠客 GF63，右侧侠客 GF75

左侧侠客 GF63，右侧侠客 GF75

今年年中，微星就带来了侠客 GF75、GF63 两款游戏本，新品定位轻薄游戏本，其中侠客 GF75 拥有 17.3 英寸的 144Hz 巨屏的同时将整机重量控制到了 2.2-2.3Kg，性能也足以应对目前的主流游戏。目前这两款产品已经来到了IT之家评测室，本篇评测文章中，IT之家将重点测试侠客 GF75。话不多少，下面通过评测，一起来更深入的了解这两款产品吧！

一、外观设计

在微星的游戏本家族中，侠客 GF 系列算是家族中的 “小弟”，在定位上更强调性价比，在其之上还包括泰坦 GT、强袭 GE、绝影 GS、冲锋坦克 GP/GL 等系列。当然，“家族小弟”并不意味着侠客 GF75 不行，相反，侠客 GF 的设计和配置还是比较亮眼的，比如 10 代 i7、144Hz 电竞屏、GXT1650Ti 等等，都能给玩家带来不俗的游戏体验。

先从外观谈起。

1、侠客 GF75

侠客 GF75 的整体设计延续了游戏本的力量感，整机为黑色为主，机身 A 面采用了铝合金材质，并且进行了非常明显的拉丝工艺，机身 A 面的最中央则是微星的红色龙盾 Logo，不过这个 Logo 并不能发光。

侠客 GF75 的 C 面同样采用了拉丝工艺，键盘布局整体偏中下，带有数字键盘，键盘采用了红色涂装，在黑色的机身中格外亮眼，同时键盘采用了红色背光，是传统游戏本的黑红设计风格。

侠客 GF75 键盘上方留有一大片空白区域，虽然在观感上略感突兀，但这种设计带来了非常明显的体验提升——键盘避开了电脑的主要发热区域，热量全部集中在键盘上方的空白区域，在长时间的游戏中，键盘位置很难感受到机身散发出的热量。

侠客 GF75 键盘上方正中央位置是电源键。

侠客 GF75 触控板的面积不算大，如果留出更多的触控板面积显然会更好一些。不过考虑到游戏本定位，玩家使用触控板的次数并不多，大多都是外接键盘和鼠标使用，这点问题还是能接受的。

在接口方面，侠客 GF75 右侧提供了一枚 USB 3.2 Type-A 接口、一枚 1 个 USB 3.2 Type-C 接口、3.5mm 耳机和麦克风开孔、网口。IT之家实测，Type-C 接口只能用来数据传输，如果能支持 PD 快充就更好了。

侠客 GF75 左侧提供了两枚 USB 3.2 Type-A 接口、一个 HDMI 接口、电源接口。

此外，侠客 GF75 显示屏最底端两侧的转轴，承当起了支架的作用，当掀起显示器时，机身会微微增高，底部与桌面分离，更利于空气的流动。

D 面，侠客 GF75 的底部为塑料材质，并且采用了大面积、大密度的镂空开孔，这种粗犷的设计更利于散热，但在外侧就能看到内部铜管结构。

侠客 GF75 的屏幕为 17.3 英寸，分辨率为 1920X1080，刷新率达到了 144Hz，作为一款大尺寸屏幕的游戏本，侠客 GF75 的屏占比较高，左右边框宽度为 7mm，官方表示屏占比达到了 88%，亮屏效果还是非常出色的。

IT之家通过 AIDA64 查询发现，这块屏幕面板的供应商是友达，型号为 B173HAN04.9，不过在屏库网，只有 B173HAN04 的型号面板，两块面板在显示参数上基本是一致的。



2、侠客 GF63

微星侠客 GF63 的整机设计语言与微星侠客 GF75 基本保持一致，同样走的是传统黑红配色的游戏本路线，整机 A 面和 C 面采用了金属拉丝工艺，和侠客 GF75 相比，侠客 GF63 的机身尺寸要更小，重量也更轻。

左侧侠客 GF63，右侧侠客 GF75

当然，在一些细节设计上，两款笔记本存在很多不一样的地方，比如 C 面，可以看到侠客 GF75 的键盘整体偏下，同时下巴要更窄一些。

其次，侠客 GF63 屏幕转轴是在 C 面的机身之上，而散热孔则移到了机身背面的位置。

侠客 GF75 的屏幕转轴，底端两侧位置则承当起了支架的作用，而散热孔则放在了屏幕转轴和 C 面之间的区域。

微星侠客 GF63 搭载了 15.6 英寸的屏幕，机身长为 359mm，宽度 254mm，净重约 1.74KG，比侠客 GF75 小了整整一圈。

在细节设计上，微星侠客 GF63 A 面同样有一枚标志性的龙盾 Logo。因为机身更紧凑的原因，微星侠客 GF63 没有采用数字小键盘，电源键移至右侧，键盘的布局也更加的常规化，支持红色背光，同样不支持 RGB，和侠客 GF75 相比，侠客 GF63 键盘的键程也要越短一点点。

微星侠客 GF63 的底壳同样为塑料材质，采用了非对称式的设计，底壳的右侧空白区域采用了和 A 面类似的拉丝工艺，左侧的开孔区域则是磨砂颗粒质感。

在接口方面，侠客 GF63 的左侧预留一个电源接口和一个 USB 3.2 Type-A 接口，HDMI 接口移到了机身后面。

侠客 GF63 的右侧是一个网络接口、一个 USB 3.2 Type-C 接口、两个 USB3.2 Type-A 接口、一对 3.5mm 耳机 / 麦克风接口。

微星侠客 GF63 屏幕为 15.6 英寸 IPS，左右边框厚度 4mm，官方表示其屏占比达到了 81%，分辨率为 1080P，不过略感遗憾的是，这块屏幕的刷新率只有 60Hz。若有电竞高刷新率需求的小伙伴，还可以选择配备 144Hz 屏幕的其他版本 GF63。

IT之家通过 AIDA64 查询发现，微星侠客 GF63 屏幕的型号为 N156HEC-EN1（CMN15E8），在屏库网查询，这块屏幕的供应商是群创，像素密度为 141PPI。

[M 帐 1]这两张屏均为 8-bit 颜色深度、的 IPS-Level 面板，属于主流款，非 6-Bit 低颜色深度的便宜面板。

二、拆机（侠客 GF75）

侠客 GF75 的机身长度为 397mm，宽度为 260mm，厚度为 22-23.1 mm，重量为 2.2Kg，相对而言，侠客 GF75 在同级别的游戏本中，重量控制的还不错，要知道侠客 GF75 的屏幕尺寸已经达到了 17 英寸，这个重量和尺寸是要比一般的 17 英寸笔记本小一圈。

拆机之后，侠客 GF75 内部构造一目了然，首先是在散热方面，侠客 GF75 采用了四铜管 + 双风扇设计，分别为 CPU 和 GPU 散热。

侠客 GF75 有两条内存扩展槽，预装了一根 8GB DDR4 笔记本内存，来自 SK 海力士，2666MHz 频率。

硬盘方面，侠客 GF75 预装了 512GB 的金士顿 NVMe PCIe M.2 SSD，容量不够用也不用担心，侠客 GF75 还预留了一个 2.5 英寸的 SATA 硬盘槽，方便用户扩展。

无线网卡方面，侠客 GF75 采用的是 AX201NGW，支持 2.4/5G 频段和 Wi-Fi6。

电池因为没有印有规格信息，拆机无法了解到相关信息，我们通过 AIDA64 检测其为 51Wh 容量。

三、性能测试

微星侠客 GF63 搭载了和侠客 GF75 一样的 i7-10750H 处理器，同样的 8GB DDR4 内存 + 512GB 存储，不过显卡换成了 GeForce GTX 1650 Max-Q 移动显卡，比侠客 GF75 的 RTX 1650Ti 低了一个档位。

微星侠客 GF75 具体规格如下：

处理器：intel Core i7-10750H

显卡：NVIDIA Geforce RTX1650Ti，GDDR6 4GB

内存：8GB DDR4-2666Mhz

硬盘：512GB NVMe M.2 SSD

电池：51Wh 电池容量

微星侠客 GF63 具体规格如下：

处理器：intel Core i7-10750H

显卡：NVIDIA GeForce GTX 1650 Max-Q，GDDR6 4GB

内存：8GB DDR4-2666Mhz

硬盘：512GB NVMe M.2 SSD

电池：51Wh 电池容量

性能方面，IT之家主要针对微星侠客 GF75 进行测试。

微星侠客 GF75

i7-10750H 采用了 14nm 工艺，6 核心 12 线程设计，默认核心频率 2.6GHz，在微星侠客 GF75 的龙盾控制中心里，手动开启 Turbo 模式，最高核心频率能到 4.7GHz，TDP 55W。

显卡方面，微星侠客 GF75 搭载了 NVIDIA GeForce GTX 1650Ti 移动显卡，TDP 为 50W，12nm 工艺、1024 个流处理器单元、基础核心频率 1350MHz、4GB、GDDR6。这款显卡的定位符合微星侠客系列游戏本本身的定位，足够应对一些主流的网游，一些 3A 游戏大作也能做到流畅运行。

在IT之家 App 的 “发现”栏的 CPU、显卡天梯图里，可以看到两款产品的跑分排名情况：

通过 CINEBENCH15/20、AIDA64、CrystalDiskMark、3DMark 等软件，我们测试了微星侠客 GF75 的跑分性能。

具体如下：

1、CPU 测试

CINEBENCH R15 测试

在 CineBench R15 的测试中，微星侠客 GF75 单核得分 186，多核得分 1217。

CINEBENCH R20 测试

在 CineBench R20 的测试中，微星侠客 GF75 单核得分 446，多核得分 2760。

2、内存测试

AIDA64 内存与缓存性能测

3、硬盘测试

AS SSD Benchmark 测试

CrystalDiskMark 测试

4、显卡测试

3DMark Fire Strike

微星侠客 GF75 搭载的 GTX 1650 Ti 的显卡分数为 10655。

3DMark Fire Strike Ultra

微星侠客 GF75 显卡分数为 1953。

3DMark Fire Strike Extreme

微星侠客 GF75 搭载的 GTX 1650 Ti 的显卡分数为 4450。

3DMark Time Spy

微星侠客 GF75 显卡分数为 3634，CPU 分数为 5445。

3DMark Time Spy Extreme

微星侠客 GF75 显卡分数为 1655，CPU 分数为 2619。

5、游戏测试

游戏方面我们选择了《孤岛惊魂 5》、《古墓丽影：暗影》，在微星龙盾控制中心里开启性能模式，然后进入游戏将画质和特效开到最高（均 1080P）。

通过《孤岛惊魂 5》自带的硬件性能测试，最高画质下，我们获得 57FPS（垂直同步开启）、59FPS（垂直同步关闭）的平均帧率表现，这个成绩几乎已经达到 60 帧，对于 GTX 1650 Ti 来说，表现已经非常不错，玩家是可以获得流畅、高画质的游戏体验的。

接着是《古墓丽影：暗影》，默认画质下，我们获得 54FPS 的平均帧率，达到了流畅运行。

此外，IT之家还测试了《死亡搁浅》，默认画质下，微星侠客 GF75 游戏中的帧率也能达到 60FPS。

GF75 的优势在于这块 144Hz 高刷新率的屏幕，特别是一些第一人称的 FPS 游戏，GF75 的体验非常出色，在《CS：GO》游戏中，默认画质下，微星侠客 GF75 帧率基本能够保证在 100FPS 之上，这种高帧率带来的优势是非常直观的，画面更加的顺畅和细腻，游戏手感更好。

整体来看，微星侠客 GF75 的游戏定位非常精准——从容应对主流网游，一些 3A 级游戏大作默认画质下也可以做到流畅运行。

微星侠客 GF63：

时间原因，IT之家也针对 GF63 的性能进行了简单的测试。在同样的默认画质下，《古墓丽影：暗影》游戏中，侠客 GF63 获得 45FPS 的平均帧率，比同画质下的 GF75 低了 9 FPS，这也足以证明 GTX 1650 Ti 和 GTX 1650 Max-Q 之间的定位差。

微星侠客 GF63 的 CPU 和内存与侠客 GF75 完全一致，这里就不额外测试说明了。

不过在硬盘方面，侠客 GF63 预装的是来自西部数据的 PCIe M.2 SSD（512GB，同样预留了 2.5 英寸 SATA 硬盘槽），和侠客 GF75 预装的金士顿 SSD 相比，侠客 GF63 的跑分表现要更出色一些，比后者要高三分之一左右。

CrystalDiskMark 测试

AS SSD Benchmark 测试

6、烤机测试（侠客 GF75）

在烤机测试环节，我们将笔记本开启了极限性能模式，即开启侠客 GF75 的 Turbo 性能模式以及 CoolerBoost 散热模式，在 CoolerBoost 散热模式下，侠客 GF75 的两个风扇将进入高速运转状态，转速为 6000RPM。

首先是单烤 30 分钟 FPU，微星侠客 GF75 此时的 CPU 温度保持在 85 度、功耗保持在 55W，CPU 主频为 3.7Ghz、风扇转速在 5700-6000 转左右。

接着是单烤 30 分钟 GPU，此时 GPU 温度只有 61 度，GPU 频率在 1290Mhz，功耗为 50W，风扇转速在 5800 上下。

最后是 30 分钟的双烤 FPU 和 GPU，30 分钟后 CPU 温度为 91 度，功耗仍保持在 55W，主频 3.25Ghz，GPU 温度 65 度，频率为 1425MHz，功耗 50W，风扇转速均为 6000 转上下。

无论是双烤还是单烤，微星侠客 GF75 的 CPU 都能持续稳定在 55W 上下，GPU 则稳定在 50W 左右，显然在持续的极限性能释放方面，侠客 GF75 的表现还是可圈可点的。

四、总结：

整体来看，微星侠客 GF75 和侠客 GF63 虽然都属于 GF 系列，但产品定位上，两款设备面向了不同的消费人群，侠客 GF75 有大屏幕高刷的优势，同时显卡性能比侠客 GF63 更强，散热更强，性能释放更持久，在一些 3A 游戏大作方面表现要出色一些。如果没有大屏需求的玩家，侠客 GF63 在便携性上要更出色，60Hz IPS-Level 屏幕用来玩非电竞游戏，结合实际游戏帧数的匹配，体验上也并不会打折扣。另外还有 144Hz 电竞屏的不同型号，可供选择。

当然，两款产品也存在一定的不足，机身底部塑料外壳的使用，还是没有金属材质来的强度大，不过结合产品入门性价比的定位，就期待未来微星的侠客 GF 系列在细节上再做优化。

定价：

微星侠客 GF75(十代 i7 8GB DDR4 512GB SSD GTX1650Ti)7699 元；

微星侠客 GF63(十代 i7 8GB DDR4 512GB SSD GTX1650 Max-Q)6199 元；

微星侠客 GF63 (十代 i5 8GB DDR4 512GB SSD GTX1650 MQ 144Hz 电竞屏)5199 元；