华为 P30/Pro 开启 EMUI 11 内测招募

IT之家10月21日消息 据花粉俱乐部宣布，华为P30、华为P30 Pro EMUI 11.0内测招募如期而至。现在报名参与，即有机会获得内测尝鲜名额 ，率先体验新版本新特性。

【适配机型】

各产品内测招募的适配机型与基线版本如下：

* 注：升级基线版本方法参考：1、设置 > 系统和更新 > 软件更新 ；2、服务 APP>服务 >升级尝鲜。

IT之家曾报道，9月11日，在 2020 华为开发者大会上，EMUI 11 系统正式发布。

EMUI 11 借鉴了鸿蒙 2.0 的分布式技术，能够实现更多不同设备的互联互通。EMUI 11 多屏协同功能进一步升级，在电脑上也将可以打开手机应用的多窗口内容，比如，用户可以通过一个窗口播放网课直播视频，另一个窗口打开备忘录记录老师说的重点，同时第三个窗口还可以与朋友互动，交流网课内容或偶尔回复工作信息。

此外，EMUI 11 支持 PC 平板协同。用户不仅可以通过 PC 的键盘和鼠标编辑平板界面的文档，还可以直接用触控笔标记和绘画。比如，在开会中可将展示文档拖拽到平板界面上，通过平板可以便捷的展示和讲解，还可以同时在平板上直接标记和修改，办公效率的提升显而易见。

隐私方面，EMUI 11 新增照片分享脱敏、隐私备忘录功能。照片分享脱敏功能，用户通过华为分享发送给朋友照片时，可以选将照片拍照地址、时间以及设备等信息抹去。隐私备忘录，用户可以对备忘录中的单条笔记加密，通过身份验证后才能查看内容。

EMUI 11 畅连功能也进一步升级，支持畅连拟人化交互、畅连屏幕共享。AI 功能方面，EMUI 11AI 字幕功能支持实时转译英日韩语；系统级翻译，支持文本图片即点即译。