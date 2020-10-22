美国创企 Substack 学微信公众号，吸引大量内容创作者

对于无数想要出版和分发自己作品的作家和内容创作者来说，美国时事通讯发布网站Substack是最热门在线平台之一。其易于使用和简单的收费模式吸引了大量内容创建者，反过来又为用户提供了各种高质量内容，而且可直接发送到他们的电子邮件收件箱中。

图：总部位于旧金山的时事通讯发布网站Substack

Substack属于自助出版服务，几乎任何人都可以创建时事通讯内容并向订阅者收费。作为提供专业出版平台和收入流的回报，Substack可从内容创作者产生的收入中抽取10%提成。不过，许多人不知道的是，这家总部位于旧金山的初创企业灵感来自微信。

虽然电子邮件通讯自互联网诞生之初就已经存在，但在传统媒体难以与推荐驱动的内容算法相抗衡的时代，Substack搭上了网红式新闻的新浪潮。这种趋势使读者转向小众内容，转向具有原创或专家声音的作者，而不再关注免费或付费的一般性聚合内容。2013年左右，随着微信公众号的出现，这一趋势开始在中国兴起。

咨询公司China Channel董事总经理马修·布伦南(Matthew Brennan)表示：“Substack时事通讯与微信公众号十分相似。从技术层面上说，微信就是中国的电子邮件服务。Substack很受欢迎，你可在电子邮件列表上找到某人，可以在他们被追踪的某个地方持续联系到他们。”

Substack是由一个企业家团队创建的，他们最初打算开发一款即时通讯应用，自称目标是打造“西方的微信”。在创立Substack之前，克里斯·贝斯特（Chris Best）是Kik的联合创始人兼首席技术官，Kik也曾被称为“西方的微信”。Kik一度十分受欢迎，2015年甚至获得腾讯5000万美元投资。

图：微信在中国常被形容为超级APP，拥有数亿用户

然而，这个计划最终并没有成功，Kik被淹没在从Messenger到Snapchat等竞争对手的聊天应用中。贝斯特和另外两名Kik员工哈米什·麦肯齐(Hamish McKenzie)、杰拉吉·塞蒂(Jairaj Sethi)最终在2017年离开，并共同创立了Substack。

天使投资人比尔·毕晓普(Bill Bishop)指出了微信对Substack创始团队的影响。他说：“Kik试图从微信身上学到很多东西，关键教训是用户愿意订阅微信的内容，甚至愿意为他们浏览这些内容付费。”就像微信邀请记者、经济学家和其他行业专业人士通过微信公众号分享他们的见解一样，Substack将自己定位为拥有各类作家的平台。

微信和Substack有两个关键的相似之处：第一，两者都是在内容直接发送到用户收件箱的模式下蓬勃发展起来；第二，两者都使作家能够建立自己的微型媒体帝国，并摆脱传统出版商。

微信公众号使许多作家和品牌能够建立自己的直接受众，这对媒体行业来说无异于是一场革命。中国千禧一代企业家始终在寻求差异化，打造原创品牌。今天，类似的现象也在西方上演，这正在颠覆算法驱动的内容交付模式。

毕晓普表示，自助出版模式对具有深厚行业知识的内容创作者和有特定兴趣的读者来说都意义非凡。他说：“现在的技术很简单。有了Substack，我只需要编写内容，他们会为我做剩下的所有事情。”

香港智库数字亚洲中心(Digital Asia Hub)研究员德夫·刘易斯(Dev Lewis)表示，多亏了现代技术，记者和政策撰稿人现在可以做许多曾经只有在大型媒体机构的帮助下才能做到的事情。他说：“我们使用的所有技术都如此强大，你甚至可以相当容易地进行相当多的数据处理。如果你可以自己做所有这些事情，人们为什么还要为媒体公司工作?”