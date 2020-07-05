公众号博主属于就业，微信：2000 万公众号 “转正成功”

IT之家 7 月 5 日消息 多个地方教育主管部门和高校网站现已公布了《教育部办公厅关于严格核查 2020 届高校毕业生就业数据的通知》。《通知》进一步明晰了高校毕业生就业统计相关指标含义，在自主创业的范围加入了开设网店，自由职业的范围加入了互联网营销工作者、公众号博主、电子竞技工作者。

该消息公布之后，微信进行了回应，称微信平台上超 2000 万公众号终于 “转正成功”。

微信团队表示，数据显示，自媒体内容采编以 78.8% 的线上办公率，成为疫情期间工作效率受影响最低岗位。

IT之家了解到，2019 年 8 月 26 日，微信公众平台已经汇聚超 2000 万公众账号，不少作者通过原创文章和原创视频形成了自己的品牌，成为了微信里的创业者。

另外，《教育部办公厅关于严格核查 2020 届高校毕业生就业数据的通知》指出，当前，就业统计面临新形势，尤其是随着我国新产业、新业态、新模式快速发展，新就业形态不断涌现。在今年疫情防控过程中，也催生了一些新职业。为适应新形势，教育部组织专家研究论证，在广泛征求各地各高校意见基础上，进一步明晰了高校毕业生就业统计相关指标含义，各地各高校要在 2020 届毕业生及今后就业统计工作中严格执行。