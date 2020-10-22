深度操作系统 deepin 20（1003）正式版发布：计算器支持科学计算，新增邮件、相机等应用

IT之家10月22日消息 deepin 20 正式版发布一个月后，社区版本迎来了第一次更新 (1003)。

IT之家了解到，本次从 DDE 到应用全面进行了升级，对桌面环境、应用进行功能优化和问题修复，同时也推送磁盘管理器、相机应用，邮件和手机助手。

▲ 图源：深度操作系统，下同

桌面环境

新增打开文件夹 “以管理员身份打开”功能；

新增自定义窗口和任务栏圆角大小功能；

优化通知模块，替换模块图标和通知提示；

优化触摸屏设备触屏操作体验和响应速度；

优化网络模块，系统代理默认设置禁用状态；

优化启动器模块，全屏模式左上角分类图标显示；

优化声音模块，调整扬声器、麦克风、高级选项为输入和输出功能；

优化蓝牙模块，提供 “允许蓝牙设备可被发现”以及显示蓝牙设备名称；

优化电源管理模块，提供平衡模式、高性能模式、节能模式选项；

优化系统信息模块，显示产品名称、版本号、版本等信息；

应用软件

新增邮件客户端，支持邮件收发、多账号配置、同步邮件、通讯录管理、标星、导出、批 · 量删除等功能；

新增手机助手，支持安卓和 iOS 端，方便管理手机应用、文件、照片、电子书等功能；

新增磁盘管理器，支持磁盘格式化、隐藏分区、删除分区、挂载、卸载、空间调整，查看 · 磁盘信息、磁盘健康监测、分区表错误检测等功能；

新增相机，支持拍照、录屏、连拍等功能；

新增计算器的科学计算功能；

注：

由于邮件、手机助手、磁盘管理器、相机还未对外正式发布，未默认集成推送，需要手动安装，执行命令如下：

sudo apt update && sudo apt install deepin-mail deepin-phone-assistant deepin-diskmanager deepin-camera

官方公布的更新日志如下：

桌面环境

· 修复在桌面或文件管理器中创建文档时，显示的后缀类型；

· 修复打开需授权应用，输入密码后按 Enter 键无法直接进入的问题；

· 修复新建用户切换后，窗口特效不能生效且不能开启的问题；

· 修复最小化窗口效果为 “魔灯”时，注销和重启后不生效的问题；

· 修复任务栏 WiFi 列表连接和显示问题；

· 修复部分场景下点击控制中心通用模块存在闪退的问题；

· 修复部分 IDE 编辑器中无法输入中文字符的问题；

· 修复窗口管理器工作区预览模式中使用鼠标切换存在卡顿的问题；

· 修复窗口管理器 Super+S 进入工作区预览图屏幕上出现部分黑屏的问题；

· 修复 Virtualbox 安装打开的问题；

· 修复 libgl1-nvidia-glx 依赖缺失的问题；

注：本次需执行

gsettings set com.deepin.dde.dock.mainwindow only-show-primary true（需 dde-dock>5.3.0.21 版本，后续版本集成此功能）

邮箱

· 修复在 POP3 协议类型下，接收邮件时卡死的问题；

· 修复在 IMAP 协议类型下，当 msgid 空时，移动邮件失败的问题；

· 修复点击需要回执的邮件，邮件正文不显示的问题；

· 修复打开写邮件窗口编辑内容，点击关闭主窗口时写邮件窗口未及时关闭；

· 修复 IMAP 邮件移动失败后，未立即从目标文件夹列表上消失，点击该邮件一直显示加载失败；

· 修复编辑保存一封草稿保存后，点击草稿箱时应用闪退；

· 修复 IMAP 主窗口上邮件正文区域下载成功或失败后未立即通知到往来邮件窗口上的同一封邮件；

· 修复 IMAP 批量的导入邮件、移动邮件、彻底删除邮件存在部分成功或失败的情况；

· 修复 IMAP 多个文件夹下有未读邮件，移动全部邮件后点击接收，存在未读数量消失；

· 修复 IMAP 导入邮件后，反复切换文件夹时未读数量不一致；

· 修复已有签名情况下点击编辑修改，当前签名显示错误；

· 修复邮件正文包含未带 <a>标签的超链接，在邮件客户端显示为文本格式无法点击跳转；

· 修复 IMAP 绑定多个邮箱，邮件目录刷新需等待所有账号数据都接收完毕才刷新；

· 修复邮件在接收中时，退出再打开客户端，接收邮件显示进度错误；

· 修复新绑定的邮箱账号，当收件人过多时打开邮件会显示 2 个加载图标；

· 修复一封繁体字邮件内容时，在界面中显示为乱码；

手机助手

· 修复部分情况下照片显示错误的问题；

· 修复某一项中选中全部删除时切换至其他有选中项时删除置灰的问题；

· 修复不同系统字体和不同字号下，Loading 显示截断的问题；

· 修复照片在二级目录加载过程中，切换 MTP 和 PTP，应用卡死的问题；

· 修复关闭应用需要等待加载一段时间的问题；

· 修复照片、视频首页小概率出现重复文件夹的问题；

· 修复深色模式下关闭应用后重启，依旧显示跟随系统的问题；

· 修复删除全部音乐或电子书，底部文件大小显示错误的问题；

· 修复关闭应用时，选择 “不再询问”无效的问题；

· 优化 1.25 倍缩放比下，列表模式下复选框显示异常的问题；

· 优化文件夹内容较多或加载慢时，加载显示方式的用户体验不佳的情况；

· 优化应用连接手机时部分存在卡顿的情况；

归档管理器

· 新增解压后删除压缩文件选项；

· 新增压缩后删除原来的文件选项；

打印管理器

· 优化打印预览，包括设置打印份数、页码范围、打印方向；优化打印预览，包括设置打印份数、页码范围、打印方向；

设备管理器

· 优化设备管理器概况和各设备显示信息；

· 优化设备信息界面右键操作，部分新增禁用操作选项；

语言记事本

· 新增语音录制声音来源选项；

文本编辑器

· 新增显示空白字符 / 制表符功能；

软件包安装器

· 修复启动器卸载软件包管理器后终端安装提示 “deepin-elf-sign-tool”依赖不满足问题；

· 修复 DEB 包后缀名大写的情况下，无法拖动到软件包安装器中安装的问题；

应用商店

· 新增应用 Bug 助手反馈问题功能（需下载应用并登录才显示）；

· 优化商店提交评论和评论显示功能；

· 优化商店加载速度和下载速度；

· 修复部分显卡驱动下导致打开应用商店崩溃闪退的问题；

文件管理器

· 新增全文搜索功能；

· 优化文件管理器打开和复制速度，提升性能；

· 修复文件管理器中复制视频到 SMB 路径下提示文件完整性检查失败的问题；

· 修复文件管理器部分场景下书签丢失且显示乱码的问题；