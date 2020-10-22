继续提速——双拼的进阶，音形输入

上篇文章介绍了一种可以改善输入体验的输入方式——双拼输入法三步并作两步——带你初识双拼输入法。但是你发现了吗？同作为单字输入法，它有着跟 9 键输入法相似的不足——单字重码率高，经常翻页会影响输入效率。

接下来，将给大家介绍一下双拼输入法的进阶——音形输入法。

一、什么是音形输入法

本文以小鹤音形即小鹤双形（双拼加形）为例

“双拼加形”方案是指前两码为“双拼”，后两码为“双形”，全码四码的单字编码方案。可以最大限度减少重码率，减少翻页次数，极高地提高输入效率。

双拼作为一种以拼音方案为基础的输入法，会存在同音多字的现象，为了减少同音字出现的次数，不得不增加短语或长句来减少重码率。

“双拼加形”则是对于原有双拼方案的一种加强，除了拼音外，再以笔画拆分一下这个字，以便减少同音字，增加精确度。

说到“四码上屏”，很多人是不是会想到五笔？两种输入方式都有各自形成的原因，但五笔输入法是以字根为基础，拼凑汉字的打字方法。其显著特点是用户须牢记字根在键盘的位置，入门难度高，但只要掌握汉字的字形即可准确打出该汉字。但是优点也是缺点，你需要记忆大量字根才能流畅使用。

“双拼加形”的方案的优点则是容易上手，在输入高频词语的时候，使用双拼，和你使用简拼的思维一致，当遇到重码较多或者不知道读音的时候，可以使用字形来代替。并且拼音和字形可以互相补充，会音不会形时可用通配符代替形部；会形不会音时可用通配符代替音部。

更重要的是，在互联网词库大爆发的现在，强大的智能云匹配是音码独有的，特别是写文章很有用，输入一些名人名言，专业名词的时候，音码有智能超级简拼，击键数绝对远远小于单独的形码。

二、音形输入法的学习

1. 学习音形输入法的前提是你已经基本掌握了双拼输入法，才能更好地学习音形输入法。

你可以试着给自己来个测试：双拼练习（推荐电脑网页打开）

2. 音形输入法更推荐 PC 端用户使用，手机用户亦可，但可能由于 26 键过小，可能会造成些许不便。

3. 拆分规则学习

（1）首先先了解部件字根，这是学习音形输入的一个基础。

这张表格已经很全面地包含了小鹤字形方案，对于初学者来说，只要熟练掌握上图内容即可。

（2）鹤形拆分规则（了解即可）

首末取码：这里说明的是取码顺序，按从首到末的字根序来取码，小字或部件谁大就优先取谁，如果都无则取笔画。

示例：“画”拆分为“一田凵”，则取首末“一凵”；“武”拆分成“一弋止”，则取首末“一止”；“鞍”小字是“ 廿”，部件是“革”，“革”大所以首码取“革”不取“廿”，则首末取“革女”。



相交不拆：相交不拆，字根如果与其它笔画相交，则此字根即被破坏而不可取，这样就免去了字中找字的麻烦，而可以简单直接取到笔画。

示例：“中”，此字中的“口”与笔画竖相交，则此“口”已被破坏，不能再拆为“口”，只能被拆成首末笔“竖竖”，其它如“未” 不能取“二”，“重” 不能取“千”，“里”不能取“ 甲”，“子” 不能取“ 了”。

插隔不取：字根如被单笔画插入或被结构隔离则不再被认为是字根（不往穿插式构造的方向去拆字，因为结构会被破坏）



插入释义： 如“平”的拆分，因为取码顺序是字根序而非笔画序，则此字可能被拆分成“干丿”，拆分不太自然， 所以用此条规则的单笔画插入来破坏这个“干”字，此时“干”就因为被单笔画插入而不能取，因此“平”被拆分成“一十”，金人一、番丿田，等字同理。“插入”好比一个三面包围“匚”或四面包围“囗”的结构中间插入一个单笔画，如“丽”字里的“冂”中插入了一个笔画点，则此部件被破坏而不再当作部件，“卵”中的“卩”、“眉”中的“尸”同理。

隔离释义： 字根只要被一个结构（可能是字也可能不是）隔离，那拆分时就不被认为是字根，如“办”字的“八”因为被“力”隔离， 则只能取“力丶”，而不是“力八”，木十乀、半丶丨，等字同理。

“廴辶”优先：以“廴 辶”为部首的字，首码先取。

释义：以这两个部件为部首的字先取此部件，因为这两个部件特征明显，优先取更直观。也有虽包含这两个部件，但此部件并非此字的部首时，则可无视此规则。

示例： “这辶文，建廴聿”。

注：



1. 单笔画字因无字根可拆，重复自身笔画码补全四码，如：一 yiaa、乙 yivv

2. 单笔画字被用作字根时，当笔画解，如：旦 djoa、亿 yirv

3. 繁体字根可视同其简体字根，如：鳥鸟，馬马，魚鱼，車车，糹纟，飠饣，門门，釒钅……等

拆分例字：鹤形拆分例字

三、给你的输入法加上音形输入

PC 端（以 QQ 拼音输入法为例）

1. 在官方网站下载第三方外挂文件小鹤官方下载。

2. 打开 QQ 拼音输入法设置面板，勾选所选双拼方案为小鹤双拼（已经勾选过的忽略）。

3. 点击词库——自定义短语——设置——导入。

4. 导入下载的外挂文件（.ini 格式）。

由于内容过多，需要等待一段时间，不要着急

5. 点击右下角应用，开始使用小鹤音形。

手机端

1. 由于手机端大家的输入法不同，导入词库比较繁琐，更推荐直接使用小鹤官方的输入法。

如果让你的输入法支持小鹤音形，可以在输入法设置界面找到加入第三方个性短语，将上文下载的外挂文件导入即可。

2. 打开网盘手机端输入法下载，选择小鹤音形（Android 系统）进行下载。

四、常用网站

1. 微信小程序中：小鹤双拼学习

2. 双形拆分查询（不会拆的字可以在这里查一下）：小鹤查形

3. 双拼在线练习：在线练习（PC 网页）

文章的最后，祝大家可以找到更适合自己的输入方式，提高输入效率，在未来的工作学习中得到更多便利。