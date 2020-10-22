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WhatsApp 将支持应用内购买，允许商家销售产品

新浪科技 2020/10/22 23:07:20 责编：骑士
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据报道，Facebook 今日宣布，旗下即时通讯应用 WhatsApp 将开始提供应用内购买和托管服务。此举正值 Facebook 推进 WhatsApp 营收增长，并将整个公司的电子商务基础设施整合在一起。

2014 年，Facebook 以 190 亿美元收购了 WhatsApp。如今，WhatsApp 和 Instagram 是 Facebook 增长最快的两项业务，但在货币化方面一直进展缓慢。为此，Facebook 近期也一直在努力提高来自这两项服务的销售额。今日，Facebook 宣布 WhatsApp 将支持应用内购买。

这意味着商家将能够通过 Facebook 商店（Facebook Shops），在 WhatsApp 内销售产品。Facebook 商店是今年 5 月份推出的一家在线商店，旨在提供跨 Facebook 应用程序的统一购物体验。

WhatsApp 首席运营官（COO）马特 · 伊德马（Matt Idema）在接受采访时表示，新的购物工具将于今年开始推出，而消息托管服务将于 2021 年推出。

伊德马透露，有超过 1.75 亿人每天在 WhatsApp 上与企业互动。他说：“与整个 Facebook 相比，短期内这项服务的营收规模可能很小，但我们认为机会相当大。”

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关键词：WhatsApp

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