英特尔预计第四季度营收 174 亿美元，同比下降 14%

10 月 23 日消息，据国外媒体报道，当地时间周四，英特尔公布了 2020 年第三季度财报。在财报中，该公司预计，第四季度，其营收约为 174 亿美元，同比下降 14%，而分析师平均预期为 182.4 亿美元。

英特尔预计，如果按照美国通用会计准则计算，今年第四季度，该公司的每股收益为 1.02 美元，低于去年第四季度的 1.58 美元；如果不按照美国通用会计准则计算，该公司的每股收益为 1.1 美元，低于去年第四季度的 1.52 美元。

此外，该公司预计，2020 年全年，该公司的营收约为 753 亿美元，而 2019 年全年的营收为 719.65 亿美元。

英特尔还预计，如果按照美国通用会计准则计算，2020 年，该公司的每股收益为 4.55 美元，低于 2019 年的 4.71 美元；如果不按照美国通用会计准则计算，该公司的每股收益为 4.9 美元，高于去年第四季度的 4.87 美元。

本周早些时候，英特尔表示，它将向 SK 海力士出售旗下的 NAND 闪存及存储业务。据悉，这笔交易将以全现金的方式进行，价值 90 亿美元。

在当地时间周四的盘后交易中，英特尔股价下跌近 10%，至 48.85 美元。

今年以来，英特尔股价下跌了约 10%，而道琼斯工业平均指数下跌了 1%，标准普尔 500 指数上涨了 7%，以科技股为主的纳斯达克综合指数上涨了 28%。