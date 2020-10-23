英特尔第三季度营收 183 亿美元，净利同比下降 29%

英特尔今天公布了该公司的 2020 财年第三季度财报。报告显示，英特尔第三季度营收为 183.33 亿美元，与去年同期的 191.90 亿美元相比下降 4%；净利润为 42.76 亿美元，与去年同期的 59.90 亿美元相比下降 29%。

英特尔第三季度调整后每股收益符合华尔街分析师此前预期，营收则略微超出分析师预期，而对第四季度和全年业绩展望均超出分析师预期，但数据中心业务的下滑幅度超过分析师预期，导致其盘后股价暴跌逾 8%。

主要业绩：

在截至 9 月 26 日的这一财季，英特尔的净利润为 42.76 亿美元，与去年同期的 59.90 亿美元相比下降 29%；每股收益为 1.02 美元，与去年同期的 1.35 美元相比下降 25%。不计入某些一次性项目（不按照美国通用会计准则），英特尔第三季度调整后净利润为 47 亿美元，与去年同期的 63 亿美元相比下降 26%；调整后每股收益为 1.11 美元，与去年同期的 1.42 美元相比下降 22%。

英特尔第三季度营收为 183.33 亿美元，与去年同期的 191.90 亿美元相比下降 4%。

英特尔第三季度调整后每股收益符合分析师此前预期，营收则略微超出分析师预期。财经信息供应商 FactSet 调查显示，分析师此前平均预期英特尔第三季度调整后每股收益将达 1.11 美元，营收将达 182.4 亿美元。

英特尔第三季度运营利润为 51 亿美元，与去年同期的 64 亿美元相比下降 22%；不按照美国通用会计准则，英特尔第三季度运营利润为 54 亿美元，与去年同期的 69 亿美元相比下降 22%。英特尔第三季度毛利率为 53.1%，与去年同期的 58.9% 相比下降 5.7 个百分点；不按照美国通用会计准则，英特尔第三季度毛利率为 54.8%，与去年同期的 60.4% 相比下降 5.5 个百分点。英特尔第三季度运营支出（研发、总务和行政支出）为 47 亿美元，与去年同期的 47 亿美元相比下降 1%。英特尔第三季度税率为 15.2%，与去年同期的 10.8% 相比上升 4.3 个百分点；不按照美国通用会计准则，英特尔第三季度税率为 15.3%，与去年同期的 10.8% 相比上升 4.5 个百分点。

各部门业绩：

按照部门划分，英特尔客户计算集团第三季度净营收为 98.47 亿美元，相比之下去年同期为 97.09 亿美元，而分析师此前预期为 90.9 亿美元；运营利润为 35.54 亿美元，相比之下去年同期为 43.05 亿美元。其中，平台业务营收为 87.62 亿美元，相比之下去年同期为 83.79 亿美元；其他业务营收为 10.85 亿美元，相比之下去年同期为 13.30 亿美元。

英特尔数据中心集团第三季度营收为 59.05 亿美元，相比之下去年同期为 63.83 亿美元，而分析师此前预期为 62.1 亿美元；运营利润为 19.03 亿美元，相比之下去年同期为 31.15 亿美元。其中，平台业务营收为 51.51 亿美元，相比之下去年同期为 58.19 亿美元；其他业务营收为 7.54 亿美元，相比之下去年同期为 5.64 亿美元。

英特尔物联网集团第三季度营收为 9.11 亿美元，相比之下去年同期为 12.34 亿美元；运营利润为 1.08 亿美元，相比之下去年同期为 3.76 亿美元。其中，IOTG 业务营收为 6.77 亿美元，相比之下去年同期为 10.05 亿美元；Mobileye 业务营收为 . 34 亿美元，相比之下去年同期为 2.29 亿美元。

英特尔第三季度非可变存储解决方案集团营收为 11.53 亿美元，相比之下去年同期为 12.90 亿美元，而分析师此前预期为 15 亿美元；运营利润为 2900 万美元，相比之下去年同期的运营亏损为 4.99 亿美元。

英特尔第三季度可编程解决方案集团营收为 4.11 亿美元，相比之下去年同期为 5.07 亿美元；运营利润为 4000 万美元，相比之下去年同期的运营利润为 9200 万美元。

英特尔第三季度其他所有业务营收为 1.06 亿美元，相比之下去年同期为 6700 万美元；运营亏损为 5.75 亿美元，相比之下去年同期的运营亏损为 9.42 亿美元。

业绩展望：

英特尔预计 2020 财年第四季度营收约为 174 亿美元，超出分析师预期；运营利润率约为 24.5%，不按照美国通用会计准则的运营利润率约为 26.5%；按照美国通用会计准则的税率均约为 14.5%，不按照美国通用会计准则的税率约为 14.5%；每股收益约为 1.02 美元，不按照美国通用会计准则的每股收益约为 1.10 美元，超出分析师预期。调查显示，分析师平均预期英特尔第四季度营收将达 173.4 亿美元，每股收益将达 1.06 美元。

英特尔预计 2020 财年营收约为 753 亿美元，超出分析师预期；运营利润率约为 29.5%，不按照美国通用会计准则的运营利润率约为 31.5%；按照美国通用会计准则的税率约为 14.5%，不按照美国通用会计准则的税率约为 14.5%；每股收益约为 4.55 美元，不按照美国通用会计准则的每股收益约为 4.90 美元，超出分析师预期；运营现金流约为 322 亿美元至 330 亿美元；资本支出约为 142 亿美元至 145 亿美元；自由现金流约为 180 亿美元至 185 亿美元。调查显示，分析师平均预期英特尔 2020 财年营收将达 751.3 亿美元，每股收益将达 4.85 美元。

股价变动：

当日，英特尔股价在纳斯达克常规交易中上涨 0.40 美元，报收于 53.90 美元，涨幅为 0.75%。在随后截至美国东部时间周四下午 4 点 09 分（北京时间周五凌晨 4 点 09 分）的盘后交易中，英特尔股价大幅下跌 4.51 美元，至 49.39 美元，涨幅为 8.37%。过去 52 周，英特尔的最高价为 69.29 美元，最低价为 43.63 美元。