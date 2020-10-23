小米第一款 TWS 降噪耳机：Air 2 Pro 开箱测评

一、开箱



1. 小米 Air 2 Pro 外包装

可以从背面 logo 看出，小米真无线蓝牙耳机 Air 2 Pro 支持 Qi 无线充电，内置小爱同学。

2. 打开外包装

3. 取出耳机盒

4. 打开耳机盒

5. 耳塞和充电线在包装盒里面，来张合影~

6. 耳机细节

可以看到这里有一个麦克风孔，这个是耳机的前反馈麦克风（FF）。

这里的麦克风孔是反馈麦克风（FB）。

前馈反馈结合的双麦降噪能最大程度保证降噪宽度和深度，最终提供最高 35dB 的混合降噪。

这里的麦克风孔是通话麦克风（MIC）。

这里是传感器和通气孔。

二、耳机上手

打开“小爱同学”搜索耳机。

进入耳机详情页面一览：

拿到耳机时固件版本是 3.0.10.0，提示我更新到 3.0.12.0，固件更新内容如下图所示：

搜索到耳机后的弹窗动画：

在小爱同学 APP 中可以切换降噪模式：

三、实际体验

以下所有内容均使用小米 Air 2 Pro 3.0.12.0 版本固件

1. 佩戴

小米 Air 2 Pro 提供 5 对硅胶耳套（一对 M 型号已经预装在耳机上，剩下 S、M、L、XL 各一对在包装内）。

在等待耳机到货的几天里，我看到有很多用户抱怨耳机滑落，戴不稳的情况，紧张了好久。但是当我拿到耳机并戴上后发现耳套完美贴合耳朵，即使使劲摇脑袋耳机也不会脱落。

我在此之前平时一般都是使用半入耳式耳机，因为我戴上入耳式耳机后耳朵感觉很闷，很胀，时间长了很不舒服。但是我戴上 Air 2 Pro 后感觉还是比较舒服，耳压较小，耳朵没有特别感觉闷或者胀。

我认为，耳机佩戴这方面，每个人的耳朵都有区别，所以说不同的人会有不同感受，各位读者可以自己去试试再做出判断。

因为部分用户反馈耳机戴不稳滑落、耳塞贴合度等方面存在问题，目前小米针对 Air 2 Pro 已购买用户开始补发新增耳塞，后续生产的耳机包装会直接加装新增耳塞。我已经收到了新版耳塞（5 对），肉眼观察感觉没有什么差异，但是在微距模式下可以发现，右边的新版耳塞表面比左边的旧版耳塞粗糙很多，以此增大摩擦，有利于让耳机戴的更稳。

2. 降噪

当耳机“降噪开”的提示音刚落，我的周围瞬间变得寂静下来，即使有声音也感觉一下子和我隔了很远的距离，体验不错。我的耳机在降噪模式下播放《No Sound》并没有发现耳机出现底噪的情况。但是我也看到部分用户反馈耳机有底噪的情况。

虽然固件 3.0.12.0 的更新说明里面表示提高了小米 Air 2 Pro 的抗风噪能力，但是耳机风噪依然明显，我在无人的公路上骑自行车多次进行风噪测试，即使在正常骑速下，耳机也会有“哗啦哗啦”的风噪声。平时戴口罩慢跑时或者运动后戴口罩时，口罩呼出的气流冲向耳机，也会产生风噪。即使微风吹过，小米 Air 2 Pro 也有五成几率会产生风噪。

总而言之，风噪方面目前表现一般，还等待小米耳机团队后续的优化更新。

3. 音质

小米 Air 2 Pro 音质方面低音过重，而中高音略有不足，音质听起来不够通透。我在日常使用中一般都是开启音乐播放软件的音效功能来更好地体验 Air 2 Pro。

值得一提的是，网易云音乐中提供了小米 Air 2 Pro 适配音效，用户可以下载体验。

4. 续航

小米 Air 2 Pro 官方宣传耳机在不开启主动降噪情况下单次续航可达 7 小时，配合充电盒使用可达 28 小时。实际体验续航很不错，在我的日常使用中即使耳机开启主动降噪，单次续航也可以达到 7 小时左右。而且小米 Air 2 Pro 在耳机盒中的充电速度很快，随放随充完全不是问题。

5. 延迟

小米 Air 2 Pro 的正式版本目前不支持 LHDC 协议，所以发布前宣传的 100 ms 延迟目前我还未体验到。

我使用 Latency Test 对小米 Air 2 Pro 进行了延迟测试。这款软件的测试原理是控制蓝牙耳机发出一段声音，同时开始计时，当安手机麦克风接收到这个声音后就会结束计时，多次测量后会给出平均延迟时间。

通过原理，我们知道软件测试出来的蓝牙耳机延迟，是手机延迟+耳机实际延迟两部分组成的，不能代表单独蓝牙耳机的延迟，但是测出来的总延迟数值和我们实际使用耳机时主观感受到的延迟是一致的，它就是真实的实验原始数据。手机本身的延迟就是使用扬声器测试时的延迟。

我使用的测试手机是 Redmi K30 Pro，手机延迟是 65 ms，蓝牙耳机测试延迟（手机延迟+蓝牙耳机实际延迟）是 341 ms。我们可以得出小米 Air 2 Pro 实际延迟在 276 ms 左右，目前远远达不到之前宣传低延迟所说的水平，不禁让人大感失望。

6. 耳机功能及控制

耳机连接后通知栏会有小爱同学的蓝牙耳机控制弹窗。点击通知栏的控制按钮会跳转到小爱同学 APP 进行下一步操作。

由于小爱同学 APP 经常被 MIUI 杀后台所以弹窗经常不会显示，有时候甚至会出现手机和耳机已经连接播放音乐，而小爱同学里面蓝牙耳机设备管理却显示耳机未连接的情况，有时甚至点击连接按钮也连不上耳机。

耳机降噪功能相互切换只需要 1s 左右，在小爱同学 APP 上操作只需要等待 1s 的切换提示音即切换完成，在耳机上长按触碰则需要 4s（长按耳机 3s +切换提示音 1s）。



目前小米 Air 2 Pro 耳机提示音存在音量过大而且不可调节的情况，有时感觉耳朵要“爆炸”，希望小米后续对此进行优化。

小米 Air 2 Pro 支持了双击耳机自定义功能，语音热词和智能场景功能。双击耳机灵敏度比小米 Air 2s 提升很多，成功率基本上是百分之百。

智能场景功能让小爱同学成为你的助理，当早上和晚上耳机连接小爱同学 APP 后，会为你播报天气信息，音乐和歌曲，执行自定义操作。

四、总结

虽然我有幸买到了一个“完美版”的小米 Air 2 Pro，但是这款耳机给我的感觉像是一个匆匆发布的“半成品”——部分耳机存在品控问题，老版耳套对部分用户不合适，不支持低延迟，风噪问题有待解决，底噪、电流音在部分耳机上非常严重，耳机弹窗还未完全适配......这款耳机的体验远远达不到发布前宣传的水平，对首发用户很不友好，我对此深感失望。

在今年各大厂商纷纷推出 TWS 主动降噪耳机的局面下，小米 Air 2 Pro 售价649 元（首发活动价，原价 699 元）目前值得买吗？我认为是不值得的。如果想买，我建议大家等一等，看看后续小米的品控和打磨也不迟。我希望小米后续把这款耳机优化得更好，让小米 Air 2 Pro 成为同价位货真价实、同领域性价比更高的 “ Pro ”。

参考