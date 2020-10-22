华为 FreeBuds Studio 头戴式耳机发布：智慧动态降噪，宽频高解析音质

IT之家10月22日消息 华为 Mate40 系列全球线上发布会召开，华为 Mate40 系列正式发布，华为还带来了高端头戴式耳机——华为 FreeBuds Studio。

华为 FreeBuds Studio 头戴耳机主要围绕着用户能随时感知到的音效、降噪等方面做出独家优化，同时在全场景智慧交互上，华为 FreeBuds Studio 头戴耳机还能与华为手机等智能设备亲密联动。



华为 FreeBuds Studio 头戴耳机支持频响范围高达 48kHz 宽频高解析音质，它配备定制的 4 层 40mm 复合振膜，带来了更宽的频响范围与更高的灵敏度，精准展现高频音乐的丰富细节，无论在低频、中频、高频人声表现皆清晰。

一颗常用在高清播放器中的 HiFi 级音频解码芯片，更低的失真，更高的动态范围，让你听歌时，会发现整首歌曲很多的细节都会被它解析得淋漓尽致，特别是现场级 live 音乐，台上歌唱场下欢呼，均有不错的层次表现。

配合 EMUI11 及以上版本的 HUAWEI Mate 40 或 HUAWEI P40 系列手机使用，华为 FreeBuds Studio 头戴耳机还加上自研 L2HC 无线音频编解码技术，相比传统 AAC、SBC 音频编码格式，更能精准展现 24bit/96kHz 等高解析音乐的丰富细节，让声音更加纯净与细腻。

华为 FreeBuds Studio 头戴耳机支持智慧动态降噪。拥有高自适应性的三种主动降噪模式，可以快速识别佩戴者当前所处环境噪音类型，智能地在轻度降噪、均衡降噪和深度降噪三种降噪模式间自动切换，形成一套多场景感知系统，时刻感知场景变化。

同时在耳机内部声学架构中，开创性地采用了 1 根三通导音管，让耳内空间与后部双层音腔有效连通，保持了声学特性同时又形成滤波效应，噪声进入耳内后被层层削弱，大幅提升了物理降噪效果。

通过动态降噪的主动性能，配合卓越被动隔音效果，华为 FreeBuds Studio 实现不错的降噪能力，低频与高频的最大降噪深度都可达 40dB，简单按下左耳 ANC 按键，即可实现全面消噪。

华为 FreeBuds Studio 还支持环境音透传模式和人声透传。走在路上开启环境音透传模式，让周围声音自然传入耳内，避免危险。在候机厅等候航班时，开启人声透传，在降低周围噪声让你安静欣赏音乐同时，航班广播信息也不会错过。与外界沟通，无需摘下耳机。

华为 FreeBuds Studio 单个耳机配置 2 根蓝牙天线，实现蓝牙信号 360° 全向覆盖，同时从底层的连接技术出发，支持与两台不同系统和不同品牌的智能设备同时互联，告别在多设备间来回切换断连的麻烦，提升了连接效率。

IT之家获悉，你也可以将华为 FreeBuds Studio 与两台手机同时连接，用其中一台手机观看视频时，如果另外一台手机有电话呼入，只需点一点右侧耳罩的感应区域，就可以即刻接通电话。

由于搭载获得蓝牙 5.2 认证的自研蓝牙芯片，华为 FreeBuds Studio 也拥有更领先的低时延算法，并特别增加了游戏模式和影院模式，让耳机使用体验更加流畅。例如进入游戏页面后，耳机会自动切换至低延迟模式，将延迟缩短至最低 180 毫秒。

华为 FreeBuds Studio 续航优秀，满电状态时开启降噪模式可播放音乐长达 20 小时，关降噪则可播放音乐长达 24 小时。同时支持华为快速充电，充电 10 分钟，开启降噪时可播放音乐 5 小时，关闭降噪可播放音乐 8 小时。