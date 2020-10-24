外媒：美法院维持可在应用商店中下载微信（WeChat）的裁定

当地时间周五，美国旧金山地方法院法官劳雷尔 · 比勒 (Laurel Beeler)驳回了司法部的最新请求，维持其在 9 月初的裁定，即禁止将微信从苹果和谷歌等美国应用商店中移除。

比勒法官表示，政府提交的新证据没有改变她对微信的看法。此前，司法部辩称微信威胁到了美国国家安全。微信在美国的日活跃用户为 1900 万。它在中国学生、居住在中国的美国人和许多在中国有个人或商业关系的美国人中很受欢迎。

微信是一款一体式移动应用，结合了类似于 Facebook、WhatsApp、Instagram 和 Venmo 的服务。这款应用是中国许多人日常生活中必不可少的工具，号称拥有超过 10 亿用户。

美国司法部已就比勒法官允许用户继续使用这款应用的决定向美国第九巡回上诉法院提出上诉，但在 12 月之前不太可能做出裁决。

在微信用户提起的诉讼中，比勒法官上个月阻止了美国商务部定于 9 月 20 日生效的一项命令，该令要求将微信从美国应用程序商店中移除。商务部的命令还将禁止美国与微信进行其他交易，这可能会使这款应用在美国无法使用。

比勒法官周五写道：“相关记录并不支持上述结论，即政府以保护国家安全利益的名义，对被禁止的交易进行了‘狭隘的限定’。但证据支持这样的结论，即这些限定大大超出了政府进一步维护其合法权益所必需的要求。”

微信用户认为，美国政府是在寻求 “前所未有的、对整个通信媒介的禁令”，并且只对美国人使用微信的危害给出了 “推测”。

在一起类似的案件中，美国一家上诉法院同意加快审理政府对一项裁决的上诉，该裁决阻止政府禁止从美国应用商店下载短视频分享应用 TikTok 的命令。