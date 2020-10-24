第 31 届中国科幻银河奖揭晓：《宇宙晶卵》《人生算法》等获奖

IT之家 10 月 24 日消息 根据《科幻世界》官方微博的消息，第 31 届中国科幻银河奖在成都市少城剧场举行，公布了多项奖项。

最佳原创图书奖

四川科学技术出版社：《宇宙晶卵》（王晋康）

中信出版集团：《人生算法》（陈楸帆）

最佳引进图书奖

四川科学技术出版社：《龙蛋》（[美]罗伯特 · 福沃德）

最佳相关图书奖

四川科学技术出版社：《〈三体〉秘密》（田加刚）

中国画报出版社：《科幻编年史》（[英]盖伊 · 哈雷）

最佳科幻团体奖

中国人民大学科学幻想协会

北邮斡微科幻协会

西南交大科幻协会

最佳编辑奖

李鑫

陈曜

最佳美术奖

九代火影，《科幻世界 · 译文版》201901 期封面

最佳翻译奖

孙加（《神圣秘密》，原著：[美]菲利普 · 迪克）

最受欢迎外国作家奖

[日]上田早夕里《寻梦芦笛》

最佳新人奖

分形橙子：《提托诺斯之谜》

未末：《无人驾控》

最佳网络文学奖

火中物 《千年回溯》

最佳短篇小说奖

慕明：《涂色世界》

钛艺：《火花 Hibana》

分形橙子：《提托诺斯之谜》

灰狐：《三位一体》

刘艳增：《优雅的叠加》

最佳中篇小说奖

宝树：《我们的科幻世界》

陈虹羽：《永劫之境》

七月：《双旋》

最佳长篇小说奖 （空缺）

IT之家了解到，该奖项是公认的中国科幻文学最高奖，也是国内历史最悠久的科幻专业奖项，获奖作品代表着中国科幻创作的最高水平。