第 31 届中国科幻银河奖揭晓：《宇宙晶卵》《人生算法》等获奖

IT之家 10 月 24 日消息 根据《科幻世界》官方微博的消息，第 31 届中国科幻银河奖在成都市少城剧场举行，公布了多项奖项。
最佳原创图书奖
四川科学技术出版社：《宇宙晶卵》（王晋康）
中信出版集团：《人生算法》（陈楸帆）
最佳引进图书奖
四川科学技术出版社：《龙蛋》（[美]罗伯特 · 福沃德）
最佳相关图书奖
四川科学技术出版社：《〈三体〉秘密》（田加刚）
中国画报出版社：《科幻编年史》（[英]盖伊 · 哈雷）
最佳科幻团体奖
中国人民大学科学幻想协会
北邮斡微科幻协会
西南交大科幻协会
最佳编辑奖
李鑫
陈曜
最佳美术奖
九代火影，《科幻世界 · 译文版》201901 期封面
最佳翻译奖
孙加（《神圣秘密》，原著：[美]菲利普 · 迪克）
最受欢迎外国作家奖
[日]上田早夕里《寻梦芦笛》
最佳新人奖
分形橙子：《提托诺斯之谜》
未末：《无人驾控》
最佳网络文学奖
火中物 《千年回溯》
最佳短篇小说奖
慕明：《涂色世界》
钛艺：《火花 Hibana》
分形橙子：《提托诺斯之谜》
灰狐：《三位一体》
刘艳增：《优雅的叠加》
最佳中篇小说奖
宝树：《我们的科幻世界》
陈虹羽：《永劫之境》
七月：《双旋》
最佳长篇小说奖 （空缺）
IT之家了解到，该奖项是公认的中国科幻文学最高奖，也是国内历史最悠久的科幻专业奖项，获奖作品代表着中国科幻创作的最高水平。