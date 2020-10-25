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时速 400Km 跨国互联互通高速动车组下线，搭载国产 TQ800 永磁同步牵引电机

IT之家 2020/10/25 23:10:54 责编：骑士
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IT之家10月25日消息 据中车株洲发布，10 月 21 日，国家重点研发计划 “先进轨道交通”重点专项——时速 400 千米跨国互联互通高速动车组，在中车长春轨道客车股份有限公司下线，车辆的核心动力装备正是由中车株洲电机有限公司研制的 TQ800 永磁同步牵引电机。

▲时速 400km/h 跨国互联互通高速动车组下线

IT之家了解到，时速 400 千米跨国互联互通高速动车组，能在不同气候条件、轨距和供电制式标准的国际铁路间顺畅运行，具有节能环保、主动安全、智能维护等特点。

▲TQ800 永磁同步牵引电机

在 TQ800 永磁同步牵引电机研制过程中，中车株洲电机攻克多项难题，最终的产品具有多项优点，比如采用全新的封闭风冷及关键部位定向冷却技术，确保了电机内部清洁并有效平衡了电机各部件的温度。

更值得关注的是，TQ800 永磁同步牵引电机能适应零下 50℃低温环境，具备多种供电模式，整体性能达到国际先进水平，可用于互联互通高速列车。与异步牵引电机相比，该牵引电机每百公里人均能耗下降 12%，单车年节电超过 200 万度，具备功率密度更大、能量转化效率更高、环境适应能力更强、全寿命周期成本更低等比较优势。

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关键词：动车高铁电机

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