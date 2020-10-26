NASA 探测器成功收集小行星 “本努”样本，远超 60 克计划

当地时间上周五晚些时候，美国国家航空航天局（NASA）官员表示，当周早些时候，该机构旗下的 OSIRIS-Rex 小行星探测器从 “本努”表面成功抓取到样本。但可能是收集的物质太多，以至于样本盒盖子无法正常闭合，导致一些珍贵的小行星尘埃和岩石抛洒了出来。

现在 NASA 正面临着一项艰巨的任务，即在不泄漏大量物质的情况下，如何将已经收集到的物质完好保存起来。由于航天器远在约 2 亿英里（3.2 亿公里）之外的太空失重环境之中，这一微妙过程变得更加困难。

上周二，由洛克希德 · 马丁公司设计的 OSIRIS-Rex 小行星探测器机械臂触及小行星 “本努”的表面，并喷射所携带的氮气，从而搅动小行星表面的砾石和灰尘，然后用一个收集装置进行捕获。

图示：这张照片显示 OSIRIS-Rex 小行星探测器采样器头部沾满从 “本努”表面收集到的岩石和尘埃

但是，喷射氮气似乎激起了小行星表面太多的沙砾和灰尘，以至于一些沙砾和灰尘被卡在了装置中，使得盖子一直处于打开的状态。尽管如此，NASA 官员们说，他们认为探测器已经收集到足够多的样本，远远超过原本计划的 60 克物质，并且有信心将收集设备盖子关上，不会抛洒太多的物质。

美国亚利桑那大学行星科学家、此次任务的主要调查员但丁 · 洛雷塔 (Dante Lauretta)说 :“我对这次 (行动)是成功的非常有信心，探测器收集到了大量的物质。”肯定有 “数百克物质，甚至可能更多”。我现在最担心的是收集的样本正在抛洒。一些最大的颗粒让这个盖子关不上。”

NASA 计划最早于本周二将收集设备储存在返回舱中，而不是像原先计划的那样先测量收集到的物质数量。同时，NASA 会控制航天器和收集设备保持在尽可能稳定的状态，担心任何不必要的移动都会导致更多的物质抛洒出去。

洛雷塔说 :“当我看到这些图像时，我非常担心，我认为目前最谨慎的做法是安全储存我们已经拥有的东西，并将未来的损失最小化。”

但是直到 2023 年探测器返回地球，科学家们才会知道到底收集了多少小行星物质。

他说 :“我们必须等到探测器回家后才能确切知道我们到底有多少储备，你可以想象这很难。”“但好消息是，我们的确看到收集了很多样本，所以我们现在的状况是样本比需要的 60 克更多。”

这是 NASA 首次从小行星上采集样本，整个太阳系中估计有 100 万颗类似于 “本努”的小行星。科学家们相信，这些物质可以揭示宇宙是如何形成的，以及水将如何从地球上消失的。

小行星 “本努”已经有超过 45 亿年的历史，整个体积和美国纽约帝国大厦一样大，看起来像一个巨大的核桃，科学家们认为 “本努”的粘土中含有碳和水。