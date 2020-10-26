机械师 F117-B Pro 游戏本热销中：十代 i7+GTX 1650 Ti，6499 元

IT之家 10 月 26 日消息 对于近期想要购买一款游戏本的朋友来说，临近双 11 的促销活动是一个不错的机会，目前机械师 F117-B Pro 游戏本正于苏宁易购参与限时特价活动，该机搭载十代 i7 处理器 + GTX 1650 Ti 显卡，到手价 6499 元，感兴趣的朋友不妨关注一下。

外观上，F117-B Pro 采用简约的 A/C 面铝合金机身设计，厚度只有 19.9mm，重量仅 1.8kg，拥有游戏本强悍性能的同时，不显笨重，很好的集轻薄与性能于一身。而简约的机身同时衬托出该机金属钻切 logo 的个性风采，为颜值加分。

硬件上，F117-B Pro 采用第十代英特尔酷睿 i7-10750H 处理器，该处理器为 6 核心 / 12 线程，睿频可达 5.0GHz；显卡则为 GeForce GTX 1650 Ti，配备 4GB 独显，游玩《战地 5》满血效果平均帧数为 65 帧，《绝地求生》满血可达 76 帧。

此外，该机配备 512GB 的 PCI-e 高速 SSD。散热方面，该机配备 4+3 布局的双风扇设计，支持 360° 循环涡轮散热。细节上，F117-B Pro 配备全尺寸炫彩背光键盘，玩家无需接外设也可以彰显不平庸的个性。

IT之家获悉，F117-B Pro 提供 2 个 USB 3.1 接口、USB 2.0 接口、网线接口、二合一读卡器以及耳机 / 麦克接口、HDMI、Type-C 接口。该机原价 7299 元，目前在苏宁易购限时优惠价为 6499 元。

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