卢伟冰：Redmi K30S 至尊纪念版明日发布，双 11 小米将在全渠道拿出 10 亿补贴

IT之家 10 月 26 日消息 小米集团副总裁卢伟冰在微博上称，小米在双 11 将在全渠道拿出 10 亿补贴，同时宣布 Redmi K30S 至尊纪念版将于 10 月 27 日正式发布。

卢伟冰称，今年双十一 ，小米的主题是 “智造新生活”，将在全渠道拿出 10 亿补贴回馈用户。将用最大的优惠力度，推动智能生活向大众用户的全面普及，进一步提升小米用户的获得感与幸福感。

卢伟冰透露，前不久 , 小米 10T 系列在海外成功发布 , 引起了国内用户的广泛讨论和好评，希望能回国销售。在反复沟通与权衡之后，决定将小米 10T 引入国内销售。它将从属于 Redmi K30 系列，命名 Redmi K30S 至尊纪念版，与 Redmi K30 至尊纪念版构成「双至尊」的产品梯队。K30 至尊纪念版搭载天玑 1000 + 和 AMOLED 高刷屏幕 , K30S 至尊纪念版搭载骁龙 865 和 144Hz 高刷 LCD 屏幕，让不同爱好的用户有更多选择。这就是我们为米粉打造的双十一惊喜礼物 , 也是专为今年 “双十一特供”的一款硬核旗舰，无遗憾无槽点，10 月 27 日正式发布。

IT之家了解到，小米 10T 和 10T Pro 此前已在海外发布，是首款采用 144Hz 显示屏的小米手机，支持自适应刷新率。