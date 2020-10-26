【IT之家评测室】OPPO Enco X 真无线降噪耳机体验：可 “动”，能静

在 10 月 19 日的 OPPO 智美生活发布会上，OPPO 正式发布了 Enco X 真无线耳机，这款耳机拥有丹拿专业调音，搭载了 DBEE 3.0 声音系统，支持双重主动降噪，同时支持 LHDC™超清无线传输，售价为 999 元，新品发布之后，引发了不少数码爱好者的热议。

OPPO Enco X 是继 OPPO Enco Q1 、OPPO Enco W51 之外的又一款主动降噪耳机，而 “X”的名称以及丹拿的 logo 则印证了这款产品所归属的高端、旗舰 TWS 耳机定位。IT之家已经拿到了这款产品，现在为大家分享一下体验感受。

精致小巧，佩戴更舒适

OPPO Enco X 这次配备了三款不同的颜色，分别是夜曲、白歌和竹韵，IT之家拿到的是夜曲和白歌两款，单从配色名称上来看，OPPO Enco X 很有国风的韵味。

OPPO Enco X 被白色的包装壳包围，上面印有产品名称、型号和相关功能和参数。取出白色包装壳之后，则是耳机的包装盒。

包装盒整体为黑色，正中央有一个硕大的「X」标识，同时还印有 OPPO 和北欧高端 Hi-Fi 音响品牌丹拿（Dynaudio）的 logo，再一次的奠定产品基调。在科技圈，用以「X」来命名的数码产品往往代表着高端和旗舰。

配件方面，除了耳机本体之外，还有两对耳塞，说明书、数据线。

白歌

和 W31、W51 相比，OPPO Enco X 的充电盒也有了非常大的变化，首先是采用了和 OPPO Enco Free 一样的竖向开盖打开方式。此前的 W31 和 W51 都是扁平式的开盖，在日常使用中很难做到单手开盖，竖向开盖显然在体验上更加人性化。其次，OPPO Enco X 的充电盒也是对 OPPO 首款 MP3 X3 的致敬，将良好的设计基因传承了下来。

OPPO Enco X 外观公布之后，有小伙伴提到了苹果的 AirPods Pro，实际上两款产品对比之后，你会发现设计语言是有很大不同的，OPPO Enco X 的整体造型更加像一块椭圆形的鹅卵石，产品尺寸要比 AirPods Pro 小一圈，体积也更加的扁平。

夜曲

在一些细节设计上，OPPO Enco X 动用了不少小心思，来营造出一种 OPPO 独有的设计美感。比如产品的腰身被一圈银色金属边框包裹，最顶部印着 OPPO 的 logo，产品唯一的物理按键同样位于银色金属边框的左侧。

背面转轴位置，则是非常明显的丹拿（Dynaudio）铭片。

这并不是 OPPO 第一次在产品上使用环形金属边框设计，如果你了解 OPPO 的产品，一定会联想到 OPPO 初代 MP3 X3，这也是 OPPO 对经典设计的致敬和复刻吧！

OPPO Enco X 长度 66.3 mm，宽度 49 mm，厚度 21.9 mm，单耳机 4.8g 重量，整机重 52.5g，耳机电池容量为 44 mAh，充电盒电池容量为 535 mAh，按照官方的数据，耳机配合充电盒使用，关闭降噪音乐播放时间可达到 25 h ，开启降噪则为 20h。

在耳机的设计上，相比 W31、W51，可以明显感知到 OPPO Enco X 耳机柄更短小，腔体部分显得更大一些，同时，耳机柄上镀有一层特殊膜片，光影效果灵动雅致，夜曲版本实现了五彩斑斓的黑，而白歌版本则是五光十色的白。

在功能性和交互体验之外，OPPO Enco X 给笔者最大的感受就是佩戴体验直线升级。因为笔者耳朵较为敏感，佩戴耳机时更倾向半入耳式的耳机产品，此前体验 W31 和 W51 时，或多或少都存在异物感和堵塞感，不过 OPPO Enco X 佩戴时这种感受就明显减轻了很多。仔细对比的话，会发现 OPPO Enco X 的硅胶套更柔软，另一方面或许是 OPPO Enco X 耳机的重量都集中在音腔部分，创新人体工学设计带来了更为轻巧和舒适的佩戴体验。

可 “动”，能静

对于 OPPO 来说，音频领域也算是自己的老本行，这也是 OPPO 耳机产品发布发布频率如此之高的原因之一。13 年前，OPPO 开发了 DBEE 1.0 动态音效，而在现在的 OPPO Enco X 上，OPPO 带来了 DBEE 3.0 声学系统。根据官方给出的资料，首先是耳机采用了音箱中常见的同轴双单元设计，前置超导磁平面振膜高频单元，后置三层复合振膜大动圈中低频单元，双扬声器处于同轴。其次，耳机采用了超导磁平面振膜单元，超导磁微型非晶态超薄合金平膜，悬置于双排平行磁路音圈中间，力直接作用平面振膜同步上下振动，极大提升高频延展。三层复合振膜大动圈单元则保证了低频下潜结实有力。此外，OPPO Enco X 还有丹拿调音加持。当然，绝大部分用户并不关心你的声学系统有多么强悍，更重要的还是体验层面是否有明显的提升。

OPPO Enco X 的音质表现，可以总结为中低高三频均衡、追求高解析力、用户听感层次分明、人声细节丰富。笔者并不是音频发烧友，多年来的 “木耳”自然也无法区分 “火电核电”的差别。笔者这里简单分享一下在体验 OPPO Enco X 时的音质感受。笔者选择了惘文乐队的《水之湄》，这首曲子和惘文早期的歌有很大的不同，《水之湄》运用了大量的合成器和电子效果，偶尔穿插的 “滋滋”的杂音更是营造出了一种空旷感，当然，这只是笔者的主观感受。

在通过 OPPO Enco X 听《水之湄》时，首先是鼓声背景音一直非常明显的，特别是前期低音部分。3 分 57 秒小号结束后，贝斯和鼓声更是层层逼近，而合成器营造出的 “滋滋”感更是特别清晰。4 分 56 秒开始，所有乐器骤然响起，但是你还是能从中听出不同乐器的不同音色，OPPO Enco X 似乎把每种乐器都拆分开了，然后又合并在了一起，而这部分万一处理不好，就会变成一滩杂音。笔者只是一个普普通通的音乐爱好者，OPPO Enco X 是完全能够满足笔者对音质的要求的，实际上 OPPO Enco X 也确实做到了同级别靠前的音质表现。

另外，OPPO Enco X 还支持耳机贴合度检测、查找 OPPO 无线耳机功能，后者是通过耳机播放声音来确认耳机的位置，值得一提的是，提醒音音量会从小到大，毕竟耳机音腔就这么大，比如在安静的卧室里找不到耳机了，该功能还是能起到一定作用的。

OPPO Enco X 还支持 LHDC™编码技术，实现欣赏 Hi-Res 级别的音质的效果，目前 OPPO 支持 LHDC™ 的手机机型包括 Find X2、Find X2 Pro、Reno 4 SE、A72 5G 等，其它机型等待后续 OTA 更新支持。此外，OPPO Enco X 支持蓝牙 5.2、双路传输，有效连接范围为 10 米，传输延时达到了 94ms。

此前 OPPO 发布的 W51 降噪能力已经非常强悍，在同价位的降噪耳机中，其降噪能力可以说是顶尖了，唯独遗憾的是，W51 只有一种降噪模式。在 OPPO Enco X 上，OPPO 终于加入了强降噪、弱降噪、降噪关以及通透模式，官方表示降噪深度能够达到 35db。从笔者的主观感受来看，OPPO Enco X 开启强降噪的降噪效果是要比 W51 更要出色的，底噪几乎感受不到，对环境噪音消除非常明显，低频噪音过滤的也很出色，更适合一些地铁、飞机、火车站等环境。

弱降噪效果比强降噪弱一些，能保留一些声音，比如附近两三米范围内机械键盘的声音。OPPO Enco X 的通透模式同样表现出色，开启该模式之后，外界的声音都能进入到耳朵，也非常清晰。

在通话方面，OPPO Enco X 支持三麦通话降噪，官方表示即使在户外嘈杂环境，戴着耳机说悄悄话，也能让对方听得清。

智能操控升级

在交互方面，OPPO Enco X 支持触控操作，比双击、三击、长按、超长按等等，比如三击开启Breeno语音，双击切歌，长按切换降噪模式，省去了拿出手机操作的不必要，非常适合一些拥挤的地铁、公交等环境。在手机里，你也可以为这些动作进行相应的自定义功能设置。

OPPO Enco X 在交互中加入了一个新功能，就是设备切换，超长按耳机，OPPO Enco X 可以在两个设备中自由切换，省去了蓝牙重新连接的繁琐。比如你正通过OPPO Enco X在平板上听歌，此时OPPO手机来了电话，只需长按耳机，OPPO Enco X便能从平板切换至手机上，然后通过耳机接听手机的电话，用户在两台智能设备终端中切换自如，低操作成本带来了更高效的体验。

此外，OPPO Enco X 还支持滑动耳机音量调节，省去了手机调音的麻烦。

如果你不是 OPPO 手机用户，但对 OPPO Enco X 非常动心，其实也没关心，因为 OPPO 为第三方手机品牌提供了 “欢律”App，在该 App 内可以实现绝大部分功能。

“欢律”App▲

总结：

OPPO Enco X 售价 999 元，是一款非常能打的真无线蓝牙耳机产品，有设计感，丹拿调音加持，音质出众，降噪能力强大，佩戴体验、延迟表现都处于同级别中的翘楚。笔者个人认为，OPPO Enco X 是非常值得购买的。